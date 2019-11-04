Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Мокрый снег ожидается в ближайшие двое суток в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Согласно прогнозу, ночью с 4 на 5 ноября ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, которые с перерывами продлятся до первой половины 6 ноября. Температура воздуха ночью с 4 на 5 ноября – около 0 градусов, днем до +5+7. Ночью с 5 на 6 ноября прогнозируется -1-3 мороза, +2+4», — привели в понедельник в акимате данные РГП «Казгидромет».

В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах особенно выше проспекта аль-Фараби в акимате призвали автолюбителей и пешеходов соблюдать меры осторожности.

«Настоятельно рекомендуем водителям произвести замену шин на зимние. Автолюбителям, имеющим небольшой стаж вождения, рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле», — добавили в горакимате.