Нур-Султан. 4 ноября. КазТАГ – Нарушения при продаже SIM-карт выявили в «Технодоме» и «Мечте» в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Комитет телекоммуникаций МЦРИАП завершил проверки в отношении некоторых дилеров сотовых операторов, распространяющих SIM-карты без регистрации на абонента. В результате, четыре торговые точки, в том числе крупные сети магазинов электроники «Технодом» и «Мечта», оштрафованы», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как пояснили в ведомстве, данные внеплановые проверки были инициированы на основе жалоб казахстанцев, обратившихся в комитет телекоммуникаций министерства.

«В результате проведенных проверок выяснилось, что SIM-карты распространялись с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставлялась возможность зарегистрировать их на себя. В комитете телекоммуникаций выяснили, что в стране продано 42 млн SIM-карт, и, если разделить их на общее количество населения страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера», — добавили в МЦРИАП.

Однако на деле, по данным ведомства, «все выходит не так».

«Через специальный сервис люди узнают, что являются владельцами нескольких тысяч номеров. То есть, эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. После чего, обращаются к оператору связи и блокируют их, а значит, те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев», — сказал председатель комитета Виталий Ярошенко.

Он подчеркнул, что «в данном вопросе важна и бдительность самих граждан».

«При покупке абонентского номера граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому, даже если при покупке SIM-карты, вам не предлагают ее зарегистрировать на себя – требуйте этого», — сказал Ярошенко.

Председатель комитета телекоммуникаций добавил, что работа по ликвидации рынка «левых» SIM-карт будет продолжена.

21 октября сообщалось, комитет телекоммуникаций МЦРИАП на основании жалоб казахстанцев в связи с продажей SIM-карт, зарегистрированных на других граждан, инициировал внеплановые проверки в торговых точках Нур-Султана. Как пояснил тогда Ярошенко, продажа SIM-карт, заранее зарегистрированных на других граждан, нарушает правила оказания услуг сотовой связи и несет потенциальные риски для их покупателей.

Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к индивидуальным идентификационным номерам (ИИН) владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам.