Как группировка «Хорасан», характеризуемая как «плод воображения Вашингтона», превратилась в реально действующую группировку Хурас Ад-Дин?!

Издание Common Dreams опубликовало статью известного американского журналиста-международника и писателя Эрика Марголиса под названием «It’s Time to Liberate Afghanistan» — «Настало время для освобождения Афганистана».

В предисловии к ней говорится так: «Чем скорее Америка закончит эту позорную колониальную войну, тем лучше».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Афганский режим Ашрафа Гани, не находись он под защитой американских войск, окажется сметен в течение нескольких дней. Даже Трамп признал это. Обеспечение безопасности режима Гани в Кабуле, по крайней мере, дает хоть и хлипкое, но основание для того, чтобы можно было утверждать, что поддерживаемое США правительство по-прежнему сохраняет за собой власть.

Сторонники афганской войны твердо придерживаются мнения о том, что «террористы» возьмут ситуацию в стране под свой контроль, если американские войска будут выведены оттуда. Сейчас уже неясно, кого можно отнести к числу так называемых «террористов». В прежние времена американцы называли талибов террористами. Но теперь, когда США ведут переговоры с Талибаном о прекращении войны, Вашингтон заявляет, что (серьезную) угрозу представляют собой Исламское Государство из Ирака и некая сила, называемая группировкой «Хорасан» и являющаяся (в действительности) плодом воображения Вашингтона».

Вот что представляется примечательным. В свете последних событий на Ближнем Востоке на авансцену тематики борьбы воглавляемой США военно-политической коалиции с радикальными исламистскими силами постепенно то ли выходит, то ли выводится группировка под названием «Хорасан». Такое впечатление, во всяком случае, складывается при чтении материалов американской прессы на указанную тему.

В первый раз попытка создать группировке под названием «Хорасан» реноме организации, которая, мол, для Запада представляет куда большую опасность, чем ИГИЛ, предпринималась пять лет тому назад (не путать с «велаятом Хорасан» или ИГИЛ-Хорасаном, о создании которого ДАИШ объявил годом позже, то есть в 2015-ом). И уже тогда многое из того, что о ней говорили высокопоставленные представители разведывательного сообщества США и писали, основываясь на предоставленных ими данных, американские газеты, выглядело странным. И, прежде всего, вызывали вопросы таинственность и загадочность, которой окутаны ее цели и деятельность. То появлялась информация о том, что она представляет собой отряд опытных оперативников Аль-Каиды, отправленных из Афганистана в Сирию с задачей оказания поддержки воевавшим с войсками официального Дамаска силам, и что там она является отдельной силой, не ассоциирующейся с Исламским Государством. То проходили сведения о том, что основной зоной действия группировки «Хорасан» является Афганистан и что там она выступает именно как ИГИЛ. При этом с одной стороны говорилось, что эта группировка сформирована из бывалых ветеранов организации, созданной Усамой Бен Ладеном. А с другой – из уроженцев постсоветских центрально-азиатских государств, чьи территории когда-то давно входили в состав провинции Хорасан средневекового исламского халифата центром сначала в Дамаске, а потом в Багдаде и чьи названия теперь оканчиваются на «стан». В общем, тогда на Западе в отношении нее напускалось много туману. Мол, не совсем понятно, кем они являются и откуда взялись. Вместе с тем ее опасность там же оценивалась очень и очень высоко. Но проходило время, и все более и более непонятным становилось то, существует ли сама по себе группировка «Хорасан» вообще. Точку в этом вопросе вроде бы окончательно поставил Абу Мухаммад аль-Джолани, глава Джабхат ан-Нусра. Он в интервью с телеканалом Al Jazeera Arabic, состоявшемся в мае 2015 года, по этому поводу сказал следующее: «Так называемой группировки «Хорасан», якобы активно проявляющей себя в наших рядах, не существует. Это — всего лишь западное изобретение».

Поэтому сейчас, казалось бы, не должно быть удивительным то, что Эрик Марголис характеризует ее как «плод воображения Вашингтона». Ведь группировку «Хорасан» после 2014 года и до совсем недавнего времени мало кто вспоминал.

Но вот совсем недавно газета New York Times опубликовала материал под названием «US Sees Rising Threat in the West From Qaeda Branch in Syria» — «США считают, что отделение Аль-Каиды представляет растущую опасность для Запада». В таком заголовке имеется в виду не организация Джабхат ан-Нусра, которая известна как Аль-Каида в Сирии или в Леванте и которая несколько лет назад устами своего главы дезавуировала существование группировки «Хорасан», а опять-таки эта самая… группировка «Хорасан». То, что она никак не проявляла себя за прошедшие годы, теперь объясняется тем, что ее основные силы были несколько лет назад практически уничтожены в результате серии американских авиационных ударов. Но поскольку в ее рядах прежде находилось не менее 2 тысяч боевиков, она все же сохранилась и теперь, мол, вновь набрала силу. Сейчас группировку называют Хурас Ад-Дин («Стражи религии»). И официальный Вашингтон ею опять пугает весь Запад. Она теперь якобы гораздо сильнее себя прежней и олицетворяет собой возвращение Аль-Каидой прежнего потенциала. Представители американских военных, разведывательных и антитеррористических ведомств заявляют о наличии «способности» у этой группировки «предпринять атаки против Запада, в частности против американцев и американских интересов».

Хурас Ад-Дин, в отличие от прежней группировки «Хорасан», представляет собой вполне реальную силу, которая, по мнению российских наблюдателей, контролируется западными спецслужбами. Так, к примеру, в российской прессе недавно появилась публикация с весьма красноречивым в данном контексте названием – «Запад приказал боевикам «Хурас Ад-Дин» из Идлиба воевать не столько с Сирией, сколько с РФ».

Но на Западе публично придерживаются иного мнения. Похоже на то, что группировка, прежде называвшаяся «Хорасан», выдвигается на роль главного радикально-исламистского противника западного сообщества наций. Но что же ее связывает с Центральной Азией, которая ассоциируется с таким названием? В вышеназванной статье из газеты New York Times сообщается, что она отчасти состоит из боевиков родом из Центральной Азии.

