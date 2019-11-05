Охотинспекторы подозреваются в отстреле сайгаков в Акмолинской области: Дело передано в суд

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ — Сотрудники РГКП «ПО «Охотзоопром» подозреваются в отстреле сайгаков в Акмолинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.

«Преступление было зарегистрировано в марте этого года. Как сообщил в полицию директор РГКП «Коргалжынский государственный природный заповедник», 17 марта на территории заповедника в различных местах были обнаружены 154 туши сайги с огнестрельными ранениями и спиленными рогами. Ущерб государству от данного преступления составил более Т1,435 млрд. Факт отстрела сайги зарегистрирован и возбуждено досудебное расследование по части 5 статьи 337 (незаконная охота) УК РК. К преступлению причастны сотрудники регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром», задача которого охранять редкие и исчезающие виды животных и сайгаков», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как было установлено в ходе расследования, двое инспекторов предприятия организовали беспрепятственный отстрел и двое их знакомых – непосредственно отстреливавшие сайгу.

«Также стражи порядка установили и задержали скупщика рогов убитых животных, им оказался житель Нур-Султана. В его гараже были обнаружены и изъяты спиленные сайгачьи рога, подготовленные для контрабандной перевозки на территорию Российской Федерации и дальнейшей перепродажи в КНР», — проинформировали в МВД.

В ведомстве уточнили, что браконьерам, подозреваемым в отстреле сайгаков, предъявлено обвинение по статье 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами) УК РК.

«Уголовное дело направлено в суд», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях было обнаружено более 100 туш сайгаков с отпиленными рогами. По данным фактам было начато досудебное расследование и создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников, работников природоохранной полиции и кинологов. По подозрению в массовом отстреле сайгаков сотрудниками полиции задержана группа лиц, в том числе инспектора РГКП «Охотзоопром» министерства сельского хозяйства. В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых в браконьерстве изъяты орудия преступления, а также рога сайгаков.