Осадки, гололед и похолодание ожидаются в большинстве областей Казахстана в выходные дни

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Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ — Осадки, гололед и похолодание ожидаются в большинстве областей Казахстана 9-11 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В выходные дни через территорию Казахстана в юго-восточном направлении будут перемещаться атмосферные фронты, с которыми в большинстве областей ожидаются осадки, дождь, снег, гололед и туман», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, постепенно западный перенос теплых воздушных масс с Атлантики будет меняться на северо-западный.

«Это означает, что на Казахстан начнут поступать уже холодные воздушные массы с районов арктических морей, что и станет причиной очередного похолодания в республики», — резюмируется в сообщении.

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