Вдумчивые вкладчики снимают «сливки»

Как научиться зарабатывать на своих депозитах «выше рынка»

Для вкладчиков казахстанских банков начались динамичные времена. Сидеть, как раньше, и ждать манны небесной в виде процентов по депозитам, уже легкомысленно. Надо постоянно отслеживать, что происходит на депозитном рынке и принимать, если потребуется, быстрые решения.

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Итак, с сентября Казахстанский фонд гарантирования депозитов, который, как известно, своим решением устанавливает рекомендуемые максимальные ставки вознаграждения по депозитам (а банки по идее должны прислушиваться к рекомендациям, если не хотят платить в фонд повышенные взносы), изменил свой подход к расчету этих ставок.

Во-первых, совет директоров решил, что ситуация на финансовом рынке меняется так быстро, что рассчитывать предельные ставки по депозитам нужно ежемесячно, а не как раньше – 1 раз в квартал.

Во-вторых, принято абсолютно рыночное решение, что при расчете предельной ставки вознаграждения КФГД будет опираться на одно из двух значений: на средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения или на базовую ставку Национального банка – в зависимости от вида и срока вклада.

А теперь – внимание, о взаимосвязях.

По несрочным депозитам (привычный для казахстанцев продукт – можно его использовать как текущий банковский счет) ставка вознаграждения будет равна базовой ставке плюс спред.

По срочным и сберегательным вкладам (они принимаются на определенный срок, и частичное или полное изъятие до окончания срока возможно лишь с потерей вознаграждения; преимущество этих вкладов – повышенная ставка вознаграждения, у срочных чуть меньше, а у сберегательных – максимальная) на 3 и 6 месяцев ставка вознаграждения будет равна наибольшему из значений: средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения плюс спред или базовая ставка НБРК плюс спред. По срочным и сберегательным вкладам на 12 и 24 месяца предельная ставка будет равна средневзвешенной рыночной ставке плюс спред.

Спредом специалисты называют дополнительную доходность сверх базовой или рыночной ставки, значение которой выражается в процентных пунктах. Например, текущая базовая ставка 9,25% плюс спред 0,5 процентного пункта – это 9,75%. При этом значение спреда будет утверждать совет директоров КФГД.

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«В данный момент, формула «базовая ставка + спред» обеспечивает для вкладчиков реальную доходность сверх инфляции, а формула «средневзвешенная рыночная ставка + спред» – высокую доходность, — считают специалисты КФГД.

Сигнал вкладчикам: ищите вторую формулу!

Как сообщили в фонде, средневзвешенную рыночную ставку вознаграждения КФГД будет рассчитывать ежемесячно на основе ставок вознаграждения, по которым депозиты привлекались на рынке за отчетный месяц, с учетом объема привлеченных депозитов.

«Базовая ставка НБРК является главным экономическим индикатором стоимости денег в краткосрочном периоде. Теперь, с изменением методологии, ставки вознаграждения на депозитном рынке на коротких отрезках времени будут отражать ту ставку вознаграждения, которая соответствует текущей стоимости денег на рынке. Этот принцип коснется сегмента несрочных вкладов, а также срочных и сберегательных вкладов до 6 месяцев», — поясняют в КФГД.

Ситуация, конечно, идеализирована, поскольку до сих пор базовая ставка на практике не являлась главным экономическим индикатором. Она была независимой, поскольку от нее ничего не зависело. Это был лишь ориентир для финансовых рынков, на который, впрочем, они не ориентировались. Но ситуацию с этим индикатором вполне можно перевести на рыночные рельсы, и это попытка №1.

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Аналитики уверены, что благодаря изменению подхода к определению стоимости денег у банковского сектора появится возможность более оперативно реагировать на изменение денежно-кредитных условий. Например, если повышается базовая ставка, то, по идее, возрастает стоимость денег на рынке. И, значит, ставки на депозиты должны тоже подрасти.

Специалисты считают, что в методику вычисления рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам изначально был заложен принцип независимого рыночного ценообразования. И все-таки процентные ставки определялись на глаз, интуитивно-опытным путем. Это делалось в целях развития срочного депозитного рынка. Теперь же, когда в линейке депозитов появились срочные и сберегательные вклады – они существуют лишь год, возникла объективная необходимость изменить подходы к формированию ставок.

«В данный момент, по мере эволюции депозитного рынка, когда накоплено достаточно статистических данных и на рынке созданы конкурентные условия, стало возможным перейти к установлению рекомендуемых максимальных ставок вознаграждения по депозитам на основе рыночных показателей», — считают в КФГД.

Негласный регулятор депозитных ставок с одной стороны, ориентируется на опыт России, где ежемесячно устанавливается базовый уровень доходности вкладов, с другой стороны, на США, где ставки на рынке депозитов корректируется еженедельно.

Максимальные ставки по депозитам, ноябрь 2019 года

Вид депозитов Без пополнения С пополнением НЕСРОЧНЫЕ 9,8% 9,8% СРОЧНЫЕ 3 месяца 10,3% 10,3% 6 месяцев 11,6% ▲ 11,6% ▲ 12 месяцев 11,3% ▲ 10,8% ▲ 24 месяца 11,9% ▲ 10,8% ▲ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 3 месяца 12,4% 12,4% 6 месяцев 12,7% ▼ 12,7% ▼ 12 месяцев 13,5% ▼ 12,4% ▼ 24 месяца 13,9% ▼ 12,0% ▼

Источник: КФГД

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