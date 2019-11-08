Взятка подрывает стимулы к инвестициям в эффективное производство – Гуриев

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Взятка подрывает стимулы к инвестициям в эффективное производство, заявил известный экономист, профессор университета Sciences Po (Франция) Сергей Гуриев.

«Вопрос не в том, больше ли сумма взятки или больше ли сумма налога, а в том, что взятка подрывает стимулы к инвестициям в эффективное производство, что весь выигрыш, всю экономию, которую инвестор собирает, чиновник, не ограниченный ничем, может отобрать», — сказал Гуриев на форуме «Открытая экономика» в пятницу.

По его словам, одна из проблем недемократических обществ – это то, что у власти нет сдержек и противовесов. Приходит инвестор в страну и не знает, сможет ли он защитить свои доходы, если власти передумают и попробуют у него эти деньги (вложенные инвестиции и доход на них – КазТАГ) отнять.

«В демократической стране есть много сдержек и противовесов и даже если вам придется платить налоги, вы знаете, сколько налогов вы будете платить. А если вы приходите в страну, где нет сдержек и противовесов, вы знаете, что у вас могут отобрать все. Идея того, что если вы будете лучше работать и сэкономите доход, то у вас могут отобрать весь этот доход от экономии. И это подрывает стимулы инвестировать в более эффективное и экономное производство», — говорит Гуриев.

В этом смысле неудивительно, по его мнению, что страны, которые уничтожают демократические институты, – это страны, которые в конце концов уничтожают и экономические институты.

Он привел пример Венгрии, в которой в 2010 году пришла, в том числе на волне борьбы с неравенством, к власти новая партия. Но Венгрии пока не удалось продемонстрировать большего, чем у соседей роста. А главное – по мере того, как уничтожались свобода СМИ, независимость судов, росла коррупция. И сегодня Венгрия – гораздо более коррумпированная страна, чем соседние страны. Удивительно, насколько выросла коррупция всего за несколько лет, хотя не все венгры об этом знают.

«То же мы наблюдаем и в Турции – сокращение свобод, уничтожение институтов, рост коррупции на самом верхнем уровне. В Грузии, где огромный прогресс, в некоторых областях удалось сохранить – очень трудно откатить назад реформы по борьбе с коррупцией на самом низу, потому что борьба с коррупцией крайне популярна. Но мы видим рост коррупции вверху – удалось некоторые завоевания предыдущего правительства откатить назад», — отметил эксперт.

Когда к власти приходят люди, заинтересованные в уничтожении сдержек и противовесов, чтобы повысить шансы нахождение у власти как можно дольше, по мнению Гуриева, мы не должны быть удивлены, что это приводит к росту коррупции, снижению инвестиций и экономического роста.