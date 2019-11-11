Пересмотр прогноза отражает снижение риска завершения «АстанаГаз КМГ»

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) АО «АстанаГаз КМГ» со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило РДЭ на уровне «BB», а национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «A (kaz)», что связано со снижением риска завершения, сообщает агентство.

«Пересмотр прогноза в значительной степени отражает снижение риска завершения, так как проект вступил в завершающую стадию строительства и ввода в эксплуатацию в срок и в рамках бюджета. Переход на операционную фазу ожидается в первом полугодии 2020 года», — говорится в сообщении агентства.

«АстанаГаз КМГ» – компания, финансируемая государством, политически поддерживаемая и полностью принадлежащая АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НУХ «Байтерек», имеющими особый статус, получающими квазифискальные функции и управляющими стратегическими государственными активами. Правительственные чиновники контролируют ход реализации проекта с помощью ежемесячных отчетов министра энергетики и двух технических и финансовых специальных рабочих групп, отмечает Fitch.

После ввода в эксплуатацию газопровод, по мнению аналитиков агентства, станет стратегическим национальным достоянием, что влечет за собой ограничения по безопасности и приватизации. Утилизация таких активов требует постановления правительства.

«АстанаГаз КМГ» получила от правительства на строительство трубопровода Т80,3 млрд капитальных вложений через «Самрук» и «Байтерек», что составляет 30% от общей стоимости проекта. Государственные кредиторы предоставили оставшиеся 70%. В 2018 году ЕНПФ (АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – КазТАГ) приобрел облигации на Т85 млрд со сроком погашения в 2033 году, гарантированные в равной степени «Самруком» и «Байтереком». Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил окончательные Т102 млрд, купив еще один выпуск облигаций в первом полугодии 2019 года. В свою очередь, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития – КазТАГ) получил целевой кредит в Т51 млрд от Банка развития Казахстана (БРК) для покупки 50% облигаций. ЕАБР эффективно выступает в роли посредника, направляя частичные процентные платежи по облигациям «АстанаГаз КМГ» на обслуживание кредита БРК», — отмечает Fitch.

В дополнение к финансовой поддержке, государство, по данным рейтингового агентства, ввело тарифную базу на основе затрат на транспортировку газа. Этот единый общенациональный тариф будет увеличен после ввода проекта в эксплуатацию.

Финансовые последствия дефолта, по мнению агентства, ограничены из-за в основном негосударственного и местного характера финансирования. Тем не менее, возможен ущерб репутации, рост стоимости финансирования для других госкомпаний и снижение доступности финансирования от других международных финансовых институтов, действующих в Казахстане, поскольку 40% средств предоставлено ЕАБР, международным финансовым институтом, который предоставил кредиты на общую сумму $3,3 млрд в 75 проектах в Казахстане (40% от общего портфеля ЕАБР).

Рейтинг «АстанаГаз КМГ» может быть понижен в случае понижения суверенного рейтинга Казахстана, сокращения поддержки правительства, значительного перерасхода средств и времени на этапе строительства и ввода в эксплуатацию и выхода международных финансовых организаций из финансирования проекта. Рейтинг может быть повышен в случае повышения суверенного рейтинга Казахстана и завершения этапа строительства и ввода в эксплуатацию в основное вовремя и в рамках бюджета с плавным переходом к этапу эксплуатации.

«АстанаГаз КМГ» – внутренний газопровод на завершающей стадии строительства, предназначенный для транспортировки природного газа более чем на 1 тыс. км от месторождений в Западном Казахстане до 2,7 млн человек в столице и в 170 небольших городов вдоль трассы трубопровода со стоимостью Т267 млрд ($0,73 млрд), строительство которого началось в IV квартале 2018 года и, как ожидается, завершится к концу 2019 года. Проектная мощность – 2,2 млрд кубометров в год с возможностью увеличения до 3,7 млрд кубометров с помощью дополнительных компрессорных станций.

По состоянию на ноябрь 2019 года строительство линейной части газопровода завершено. Установлены газораспределительные и измерительные станции. В настоящее время «АстанаГаз КМГ» проводит испытания и готовит объекты для ввода в эксплуатацию.