Казахстанский SCAT ведет переговоры о покупке российских самолетов SSJ-100

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстанская авиакомпания SCAT ведет переговоры о покупке российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«По информации авиакомпании SCAT, в начале 2015 года ПАО «Гражданские самолеты Сухого» проведена презентация самолетов SSJ-100 для авиакомпании. После изучения коммерческого предложения с требуемыми техническими характеристиками был заключен договор о поставке (аренды) новых воздушных судов SSJ-100 в период 2016-2018 годов. В связи с истечением срока договора поставка самолетов SSJ-100 не осуществилась. С сентября текущего года переговоры возобновились», — говорится в ответе МИИР РК на официальный запрос МИА КазТАГ в понедельник.

Вместе с эти в ведомстве уточнили, что в рамках государственной программы инфраструктурного развития Казахстана «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы обновление парка воздушными судами SSJ-100 отечественными авиакомпаниями не планируется.

Отдельно в ответе подчеркивается, что МИИР не вмешивается в переговоры авиакомпаний о покупке воздушных судов того или иного производителя.

«В соответствии с законом РК «О транспорте РК», государственные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность транспортных предприятий, в этой связи покупка самолетов является сугубо частным вопросом казахстанских авиаперевозчиков».

Однако, если верить российским СМИ, власти Казахстана готовы одобрить сделку по покупке российских самолетов SSJ100, но выставили Москве условие.

«Авиационные власти страны готовы выдать разрешение на сделку лишь при условии дальнейшего продления разрешения на беспошлинный ввоз средне- и дальнемагистральных самолетов Airbus и Boeing на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нынешний документ действует до 2032 года», — говорится в российских СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы отечественные авиакомпании планируют обновить парк воздушных судов на 64 единицы: Air Astana (Fly Arystan включительно) – на 36 воздушных судов, SCAT – на пять, Qazaq Air – на три, еще 20 воздушных судов пополнят авиапарки местных воздушных линий.