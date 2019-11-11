Эксперт: Казахстан успешнее России, а Беларусь недополучит 3% ВВП за счет нефти из РФ

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Начиная реформы, Казахстан отставал от России по ВВП на душу населения на 40%, а сегодня – опережает, заявил известный экономист, профессор университета Sciences Po (Франция) Сергей Гуриев.

«20 лет Казахстан отставал от России по ВВП на душу населения процентов на 40%, сегодня – опережает», — подчеркнул Гуриев в выступлении на форуме «Открытая экономика», организованном Фондом Сорос-Казахстан и Ekonomist.kz

в Алматы.

Он охарактеризовал демократию и коррупцию в некоторых постсоветских странах.

По его словам, Беларусь – нефтяная страна, все эти годы получавшая 3% ВВП за счет российских субсидий.

«Беларусь – нефтяная страна, потому что она импортирует нефть из России по заниженным ценам, потом перерабатывает ее и экспортирует нефтепродукты. Беларусь все эти годы существовала за счет существенных субсидий со стороны России. Сейчас эти субсидии кончаются. Россия делает так называемый «нефтяной маневр» и Беларусь теряет эти 3% ВВП, каждый год которые она получала. В течение следующих пяти лет эти 3% превратятся в ноль. Что Беларусь будет делать дальше, не совсем понятно», — сказал Гуриев.

По его словам, Беларусь – это пример того, как реформам мешает боязнь властей потерять контроль, а также того, как недемократическая модель заходит в тупик.

«Беларусь объявила, что будет приватизация, но за эти пять лет ни одной приватизационной сделки не было. Власти боятся приватизации, это тоже приводит к потере контроля», — говорит эксперт.

Беларусь в 2015 году объявила, что собирается выпускать всех политзаключенных и они были выпущены, по оценкам Еврокомиссии, тем не менее, отметил спикер, инвесторы в страну не особо идут.

«Нет взрыва иностранных инвестиций в Беларуси. Там есть история успеха IT-сектора, созданного «в ручном режиме». Но ведущие IT-предприниматели, которые работают в Беларуси, не живут в стране и не регистрируют там бизнес потому, что боятся прихода в любой день так называемых «правоохранительных органов», — поясняет профессор.

Также белорусский президент пока не выполнил обещания о средней зарплате $500, напоминает эксперт.

«Есть ли коррупция на верхнем уровне в Беларуси – мы не знаем, настолько низка там степень свободы дискуссий», — сетует Гуриев.

Россия, по его мнению, – пример того, как несменяемость власти, отсутствие демократических институтов привели к стагнации. Модель роста, успешно работавшая в начале 2000-х, зашла в тупик, и последние 10 лет российская экономика не растет.

Россия, по его словам, не смогла провести реформы потому, что они опять-таки связаны с приватизацией, с борьбой с коррупцией, с посадкой коррумпированных друзей в тюрьму.

«Когда в России будет экономический рост? Наверное, для этого нужны другие политические лидеры, но, как мы слышали от российских политических лидеров, они не собираются никуда уходить и не собираются ничего менять», — говорит Гуриев.

Украина — страна более демократическая, чем многие соседние страны, но в Украине есть и олигархия. Опасность олигархии, которая наблюдается и в Украине, и в России, и в Молдове, сейчас, по словам эксперта, наблюдается в Грузии – «это ситуация, когда, несмотря на наличие той или иной демократии, не удается победить коррупцию». Это, отметил спикер, похоже на то, что происходило в Корее в 90-е годы, где все последние президенты, кроме одного, сидят в тюрьме, а один там покончил жизнь самоубийством.

«Украина – это страна, которая скорее является исключением из правил. Демократия в Украине – не такая хорошая, как, скажем, в Чехии», — отмечает профессор.

Демократические страны, в первую очередь, – те, которые вступили в Евросоюз, страны, где удалось победить коррупцию, страны, где есть экономическое процветание, формулирует профессор.

«Например, Польша сегодня в три раза богаче, чем 30 лет назад. Польша – это фантастическая история успеха. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития – КазТАГ) прекратил работу с Чехией, потому что страна перешла к рынку в середине 2000-х. Истории успеха – правило для демократических стран, где удается создавать правильный бизнес климат и бороться с коррупцией», — резюмирует Гуриев.