В Т2,7 млрд оценили ущерб от действий осужденных по делу ОПГ в РЭО в Шымкенте

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – В Т2,7 млрд оценили ущерб от действий осужденных по делу организованной преступной группы (ОПГ) в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО) в Шымкенте, сообщает антикоррупционная служба.

«Им (членам ОПГ – КазТАГ) инкриминированы следующие преступления: получение взятки, дача взятки (попытка подкупа сотрудников антикоррупционной службы за общее покровительство), легализация имущества, добытого преступным путем, служебный подлог, изготовление, сбыт и использование поддельных документов, создание, руководство и участие в преступной организации, 144 факта незаконной выдачи водительских удостоверений и 353 незаконной регистрации автомашин, ввезенных в Республику Казахстан запасными частями с установленным ущербом на сумму Т2,7 млрд», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Помимо осужденного на 11 лет экс-полковника полиции – бывшего руководителя РЭО административной полиции департамента полиции (ДП) Туркестанской области Артыка Жаппарова, о приговоре которому ранее сообщало МИА КазТАГ, к 10 годам лишения свободы осудили экс-начальников РЭО Сайрамского, Байдибекского, Махтааральского районов и Туркестана – Н. Куанышбекова, Н. Абдигалиева, С. Агабекова и М. Турегелдиева. Всего, по данным антикоррупционной службы, из 38 фигурантов дела в органах внутренних дел региона работал 26.

«Бывшие госавтоинспекторы РЭО и криминалисты ДВД по ЮКО, а также посредники (гражданские лица) осуждены к различным срокам лишения и ограничения свободы. Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий», — сказано в сообщении.

Напомним, массовое задержание сотрудников РЭО управления административной полиции ДП Туркестанской области произошло летом 2016 года. С тех пор подсудимые находились в следственном изоляторе, в зал суда их доставили под конвоем. По версии следствия, подсудимые занимались вымогательством денег у граждан за услуги и оформляли автомобили без оплаты государственной пошлины, чем, по мнению обвинения, нанесли ущерб государству.