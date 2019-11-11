Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Первый общенациональный Конгресс гражданских инициатив Real Haq Alany пройдет 23 ноября в Алматы, передает корреспондент агентства.

Фонд Haq объявляет о первом общенациональном Конгрессе гражданских инициатив Real Haq Alany, который пройдет в Алматы 23 ноября 2019 года.

Идея проведения Конгресса нацелена на объединение инициативных граждан и организаций, которым необходима платформа для обсуждения важных гражданских инициатив. Не секрет, что Казахстан находится в непростом экономическом положении. Страдает экология. Все эти вопросы насущны, и затрагивают миллионы граждан нашей страны. Поэтому в 2019 году инициативной группой по проведению первого Конгресса гражданских инициатив решено, что главной темой конгресса будет – Качество жизни граждан Казахстана.

На Конгрессе будут обсуждаться проблемы, которые касаются каждого казахстанца. Это достойное образование детей, экологическая обстановка в крупных городах, проблемы медицинских кадров, помощь сельчанам в становлении и развитии бизнеса в сельском хозяйстве.

На Конгресс приглашены активные граждане, руководители неправительственных организаций Казахстана, представители дипломатических миссий в РК.

По заявленным темам выступят:

1) Тогжан Кожалиева – лидер движения HAQ и член Коалиции гражданских инициатив;

2) Маргулан Сейсенбай – общественный деятель, меценат, организатор инициативной группы «Концепция школы будущего»;

3) Олжас Худайбергенов – экономист, партнер Центра стратегических инициатив;

4) Ажар Джандосова – общественный деятель в области защиты природы;

5) Асет Наурызбаев – финансист, экс-глава АО «KEGOC», общественный деятель в области защиты природы.

В рамках данного мероприятия состоятся мастер-классы по следующей тематике:

1) Мастер-класс по созданию и ведению краундфандинговой платформы (сбор средств, независимое финансирование) в Казахстане. Ведущая мастер класса Азиза Утегенова — основатель Start-time.kz. На сегодняшний день это самая успешная краудсорсинговая платформа в РК.

2) Опыт продвижения гражданских инициатив в Казахстане и зарубежом. В мастер-классе будут участвовать Ирина Медникова – руководитель ОФ «Молодежная информационная служба Казахстана», представители посольств иностранных государств.

Время проведения первого Конгресса гражданских инициатив Real Haq Alany с 10.00 до 18.00 по адресу: Алматы, проспект Аль-Фараби 21, ЖК AFD Plaza, (блок 5-6), коворкинг центр ALPHArabius.

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