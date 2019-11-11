Большой Ближний Восток традиционно не обещает спокойствия 11.11.2019 13:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 35 0 Востоковед Александр Князев о перспективах «Исламского государства» в Таджикистане и мире Похожие материалы: Более 800 казахстанцев уехали к террористам в Афганистан, Ирак и Сирию с 2008 года Зарплатный калькулятор для учителей обещает разработать МОН РК Сход лавин ожидается в ближайшие два дня в горах в бассейнах Большой и Малой Алматинки Центральная Азия сталкивается с серьезными вызовами своей безопасности ввиду экспансии таких террористических и такфиристских группировок, как ИГИЛ Америка создала Аль-Каиду и террористическую группировку ИГИЛ