Через 10 лет политический режим в Казахстане изменится – Гуриев

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Через 10 лет в Казахстане влияние национального лидера будет меньше, что будет означать изменение режима, считает известный экономист, профессор университета Sciences Po (Франция) Сергей Гуриев.

«Каким образом будет трансформироваться выбор лидера и определение того, кто на самом деле принимает решения, мы не знаем. Но точно через 10 лет влияние национального лидера будет меньше – это означает, что режим каким-то образом трансформировался», — спрогнозировал Гуриев.

В целом, он добавил, что есть много примеров того, как такие режимы постепенно трансформируются и становятся демократиями.

По его словам, лет через 10 в Казахстане вполне возможно изменение режима, в какую сторону – неизвестно.

«Слово «режим» я использую именно в научном смысле. Режим – это совокупность правил, определяющих выбор лидера страны и определение политики, в том числе – экономической политики, в том числе – внутренней политики», — обозначил термин профессор.

И в этом смысле в Казахстане, по его мнению, уже сейчас происходит изменение режима, потому что раньше не было смены лидера, а теперь есть.

Профессор, отвечая на вопросы студентов, также спрогнозировал ситуацию в России.

«В России режиму придется измениться, хотя в России, особенно в Москве, есть много людей, у которых деньги есть и которые будут защищать этот самый (нынешний – КазТАГ) режим», — считает экономист.

Россия, как и Сингапур, по его словам, – исключение из правил.

«Когда мы пытаемся классифицировать эти режимы и смотрим на размер образованной элиты, мы видим, что Россия (в отличие от Сингапура – КазТАГ) не движется в сторону демократии, хотя там много образованных людей и мы объясняем это тем, что в России много образованных людей в естественных науках или с плохим образованием в общественных науках», — пояснил профессор.

В теории группы исследователей, которую он представляет, главное – чтобы элиты понимали состояние политической системы общества, права, и если не хватает таких людей, то это – проблема.

«Еще раз скажу: из нашего исследования следует, что чем больше людей будут учиться и получать хорошее образование в области общественных наук, тем быстрее изменится ситуация», — резюмировал Гуриев.