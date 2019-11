Как представители Евросоюза относятся к возможности объявления импичмента президенту США Дональду Трампу?

По всеобщему мнению, именно при администрации Дональда Трампа в отношения между Европейским Союзом и Америкой был внесен серьезный разлад

Как Евросоюз относится к расследованию по делу об импичменте Дональда Трампа? Однозначного ответа на такой вопрос нет, потому что ни официальные представители ЕС в Брюсселе, ни действующие политики отдельных стран-членов этой организации никаких комментариев по этому поводу не озвучивают. Они просто не берутся публично обсуждать тему импичмента Трампа. Ответ на вопрос «почему?» один: это американские внутренние дела, и Европейского Союза они не касаются. Так-то оно так. Но, думается, вполне можно предположить, что официальных представителей ЕС и действующих политиков отдельных стран-членов этой организации вряд ли сколько-нибудь расстраивает как возможность досрочного отстранения нынешнего хозяина Белого дома от власти, так и вероятность неуспеха его попытки переизбраться в следующем году на второй срок. Ибо, по всеобщему мнению, именно при администрации Дональда Трампа в отношения между Европейским Союзом и Америкой был внесен серьезный разлад.

Издание Local Germany опубликовало статью под названием «US must be ‘mutually respectful partner’: German President» — «США должны стать таким «партнером, который строит свои отношения с другими на взамоуважительной основе».

В ней говорится так: «Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Соединенные Штаты стать таким «партнером, который строит свои отношения с другими на взамоуважительной основе», и отвергает национализм, при этом явно имея в виду конкретно американского лидера Дональда Трампа».

Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер. (AFP PHOTO / Axel Schmidt)



И вот какое примечательное обстоятельство обнаруживается в практике освещения этой речи главы ФРГ англоязычными журналистами, с одной стороны, и их франкоязычными коллегами – с другой. Первые из них сообщают о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего выступления на церемонии в честь юбилея падения Берлинской стены призвал США проявлять больше уважения к европейским союзникам. А вторые – о том, что глава ФРГ потребовал от Америки под руководством Дональда Трампа уважительного отношения к партнерам.

Сайт французской общенациональной радиостанции Franceinfo опубликовал материал под названием «Chute du Mur : le président allemand demande du «respect» aux Etats-Unis» — «Падение стены: немецкий президент требует от Соединенных Штатов «уважительного отношения».

В нем излагается следующее: «Мы, немцы, многим обязаны этой Америке. Этой Америке, выступающей в качестве партнера на условиях взаимного уважения, в качестве партнера по демократии и за свободу, против национального эгоизма. Именно этого я желаю в будущем», — заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Весьма прозрачный (хоть и в несколько завуалированном виде) намек на нынешнюю администрацию в Вашингтоне».

Издание Le Quotidien.lu со ссылкой на информационное агентство France-Presse (AFP) опубликовало статью под названием «L’Allemagne critique «l’égoïsme américain» le jour anniversaire du Mur» — «Германия критикует «американский эгоизм» на юбилее падения стены».

В предисловии к ней говорится так: «Дональд Трамп, который с момента избрания в 2016 году не совершал официального визита в Германию и планирует возвести стену между своей страной и Мексикой, в своем поздравлении, направленном в субботу народу Германии, приветствовал в лице этой страны «одну из самых ценных союзников» Соединенных Штатов Америки».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «За весь послевоенный период отношения между Германией и Соединенными Штатами, омрачаемые чередой противоречий от разбирательств по поводу военных расходов до споров по теме торговых ограничений, никогда не были такими напряженными, какими они сделались после избрания Дональда Трампа.

Кроме того, нынешний глава американского государства неоднократно критиковал Европейский Союз.

Французский президент Эммануэль Макрон также на этой неделе выразил обеспокоенность тем, что «впервые мы имеем дело с таким американским президентом (Дональд Трамп), который не разделяет идею европейского проекта».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.