«Елбасы своим бенефисом показывает им всем, что еще полон сил, здоровья и не потерял хватки». «Сможет ли Казахстан вернуться из третьего мира в первый?». «Необходимо ставить вопрос ребром либо серьезно задуматься о дальнейшем участии в ЕАЭС»

Сетевой Казахстан 13 ноября 2019г.

EHONEWS . KZ . «Внутренняя неуверенность толкает Назарбаева на громкие заявления» — Сегодня эфир всех казахстанских новостных агентств был забит материалами об эпохальных инициативах и заявлениях Елбасы. Хотя инициативы и предложения касались сугубо глобальных тем, но связаны они были с внутренними проблемами и желанием НАЗАРБАЕВА подчеркнуть свой верховный статус в стране. Ясно, что разговоры о глубоких противоречиях и войне между двумя президентами значительно преувеличены, но дыма без огня не бывает. Суперарбитр нуждается в постоянном подтверждении своего верховенства, пусть и за счет таких внешнеполитических инициатив, и ревностно относится к любым изменениям. Кроме этого, он опасается потери контроля над группировками, которые стали проявлять некую активность. Матерые игроки также посматривают в сторону первого президента, ловя каждый его жест, слово, движение, стараясь понять его настрой и общее состояние. Елбасы своим бенефисом показывает им всем, что еще полон сил, здоровья и не потерял хватки.

CAMONITOR . KZ . «Сможет ли Казахстан вернуться из третьего мира в первый?» — Недостаточность человеческого капитала — главное препятствие в развитии Казахстана, и никакой рост ВВП тут уже не поможет. До тех пор, пока страна сама не начнет готовить ученых и создавать продукты высоких технологий, она обречена на третьесортное существование в хвосте индустриального мира. Причем времени на то, чтобы успеть запрыгнуть в уходящий поезд, почти не осталось. Действовать нужно быстро, используя старые и проверенные методы. Именно об этом наше традиционное осеннее интервью с Чоканом ЛАУМУЛИНЫМ, доктором философии Кембриджского университета и научным сотрудником Кембриджского Центрально-Азиатского форума.

PLATON . ASIA . «Джанибек Сулеев о синофобии и связи Казахстана с Россией» — Наши страны прекрасно понимают важность тесного союза и то, что риски и угрозы для безопасности во многом общие. Взять хотя бы фактор Китая. Как-бы мы не дружили с Пекином, мы прекрасно понимаем, что у Китая есть и территориальные претензии, и экономические интересы в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке, которые неизбежно, но вступят (уже вступают?) в противоречие с интересами Москвы и Нур-Султана. И тесные союзнические отношения между Казахстаном и Россией — это, помимо прочего, гарантия того, что отношения наших стран с Пекином будут дружелюбными и союзническими. Это же касается и многих других аспектов.

KP . KZ . «От барьера до забора?» — Отечественный бизнес обеспокоен торговыми барьерами внутри ЕАЭС. Местные предприниматели считают, что некоторые страны намеренно ограничивают доступ казахстанских товаров на евразийский рынок. Через четыре года после официального «запуска» ЕАЭС Казахстан намерен пересмотреть свои подходы к участию в объединении. Эксперты полагают, что количество проблем перешло грань, после которой необходимо ставить вопрос ребром либо серьезно задуматься о дальнейшем участии в Экономическом союзе. Пока казахстанские власти предпочитают первый вариант, однако у соседей есть повод подумать над «сепаратистскими настроениями» партнеров.

«РАЗВОД и тумбочка пополам!» — За последние 10 лет казахстанцы заключили около двух миллионов браков. К сожалению, каждый третий из них распался. При этом количество разводов в нашей стране растет из года в год. Так, если в 2007 году их было 36 тысяч, то в 2017-м уже 54 тысячи. Нет, наверно, ни одного семейного человека, который хоть раз в жизни не говорил о разводе. Чаще всего дальше слов дело не идет. Но порой возникают такие ситуации, когда совместная жизнь становится невыносимой, и здесь уже не срабатывает известная пословица «худой мир лучше доброй ссоры». Хорошо, когда у супругов нет взаимных претензий или их можно решить с помощью брачного договора, но чаще всего нашим гражданам приходится разводиться через суд.

TIME . KZ . «Центр доверия» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ вчера в ходе V заседания Astana Club обозначил внешнеполитическую повестку Казахстана, суть которой сводится к сохранению мирных, дипломатических отношений как с соседними, так и с дальними странами. Елбасы также предложил путь решения разногласий между Россией и Украиной, а также КНДР и Южной Кореей.

«Неосвоение и наказание» — В правительстве устали бороться с министерствами и акиматами, плохо планирующими свои расходы. Вчера на очередном заседании чиновники 9 ведомств получили по шеям за неосвоение денег из республиканского бюджета. Властные угрозы наказать госслужащих штрафом, тюрьмой, переброской неосвоенных денег в другой регион звучали в правительстве тысячу раз. В это перестали верить журналисты да и сами политики. Но на этот раз от слов перешли к делу.

«Объявляется посадка» — В Казахстане с 1 ноября этого года введен так называемый режим открытого неба. Это означает, что полностью снято ограничение для иностранных авиакомпаний, которые хотели бы совершать рейсы в аэропорты нашей страны. Пока полную свободу предоставили тем зарубежным авиаторам, которые планируют летать в самые популярные аэропорты страны — Алматы, Нур-Султана, Актау, Шымкента, Караганды, а также в Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск и Семей. Какие выгоды получат от этого казахстанцы, выяснял корреспондент “Времени”.

CARAVAN . KZ . «“Неправильный”, или Почему миллиарды вливаний не уменьшают число экстремистов» — Умеренные имамы, доверенные мусульмане и миллиарды на антиэкстремистскую профилактику – как сделать политику противодействия терроризму эффективной? Между тем, как сообщил на этой неделе заместитель начальника антитеррористического центра Сергей ШВЕЙКИН, в Казахстане проживает порядка 20 тысяч последователей деструктивных религиозных идеологий – Значительное их число зафиксировано в Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султане. Поэтому наша главная задача – оздоровление религиозной ситуации как в наиболее уязвимых регионах, так и в целом в стране.

EXPRESS — K . KZ . «Бывший глава отдела земельных отношений Павлодара Канат Калиев заявил, что честное жилищное строительство в Казахстане невозможно» — Честное жилищное строительство в Казахстане невозможно. Об этом заявил теперь уже бывший глава отдела земельных отношений Павлодара Канат КАЛИЕВ. Чиновник объяснил, что пошел на должностное преступление вынужденно, и двигала им вовсе не жажда наживы, а исключительно забота о людях. Проступок Каната Калиева и его коллеги Максута Габбасова рассматривали члены областного совета по этике. Чиновников обвинили в том, что при строительстве двух жилых домов в микрорайоне «Сарыарка» они преждевременно подписали акты выполненных работ, которые фактически еще не были закончены. Перечислив подрядчику деньги, занимавший в ту пору должность заместителя руководителя отдела строительства Канат Калиев образовал в бюджете брешь на 25 млн тенге.

KZ . MEDIA . «Опять «отвертка»?» — Завод по производству железнодорожных вагонов «Тулпар-Тальго» в Казахстане остался без собственника. На смену испанской компании Patentes Talgo должна была прийти российская — «Трансмашхолдинг». Но пока не пришла. А на заводе тем временем вместо собственного производства вагонов занимаются «отверточной сборкой» вагонокомплектов из Твери. Завод «Тулпар-Тальго» долгое время был в числе предприятий — особой гордости страны. Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ неоднократно приводил это предприятие, а также завод «Локомотив» (по сборке маневренных и магистральных локомотивов) как пример успешного создания в стране новой и эффективной отрасли экономики. Но не так давно выяснилось, что контракт с испанскими партнерами «Тулпар-Тальго» был расторгнут, и правительство ищет новых инвесторов.

365 INFO . KZ . «Платные дороги в Казахстане оказались слишком дорогими, считают депутаты» — В 2019 водители начали платить за проезд по трем участкам автодороги. Это трассы «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Капшагай» и «Алматы – Хоргос». Плату взимает АО «QazAvtoJol». Полученные средства планировалось тратить исключительно на содержание этих же дорог.

«Какую пользу «Белка» приносит Алматы? Мнения экспертов» — Необычная скульптура снова пугает алматинцев. Но этот раз горожане боятся ее потерять — на это якобы намекнули городские власти. Вот уже несколько месяцев «Белка» выглядит кошмарно — покрыта защитной сеткой и спрятана за забором, как дикий зверь. Для спасения арт-объекта запустили проект Eco Belka, был начат сбор пластика для нового покрытия каркаса.

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Почему казахи вечно опаздывают и никогда не дают прямого ответа на вопрос» — Все дело в том, что настоящий казах воспринимает время как бесконечность. Как зыбкую субстанцию. То есть время в его понимании – стихийный круговорот. А как ты договоришься со стихией и остановишь бесконечность? Поэтому казах вечно опаздывает и никогда не приходит вовремя. Даже если ему назначили встречу, где на кону стоит жизненно важный вопрос. Причем в его же интересах. Нет, он, конечно, придет. Обязательно придет, но на пару часов позже. И не обязательно в назначенный день.

LITER . KZ . «За что «Сергек» штрафует зимой астанчан» — Зима ежегодно вносит свои коррективы в дорожный трафик. Снег заметает городские улицы и дорожная разметка уходит из виду. Риск неосознанно выскочить на полосу для общественного транспорта или пересечь «сплошную» возрастает. Как не собрать кипу штрафов от «Сергек», разобрался Liter.kz. Ежедневно комплекс «Сергек» фиксирует около шести тысяч нарушений. С наступлением зимы многие камеры уходят в программную спячку. Бураны, метели и заснеженные дороги не дают возможности работать объективно. В дело вступает штат из операторов системы, которые по большей части вручную контролируют комплекс. Они ежечасно отсеивают сотни штрафов за разметку и заезд на BusLane (Выделенная полоса для движения общественного транспорта). Разберемся по порядку — как ездить зимой безопасно и без штрафов.

AZATTYQ . ORG . ««Прошу убежища». Казашка из Синьцзяна призывает не выдавать ее Китаю» — Панфиловский районный суд Алматинской области в городе Жаркенте 12 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела о «незаконном пересечении государственной границы», обвиняемой по которому проходит казашка из Синьцзяна Кайша АКАН. Она заявила в суде, что бежала из Китая из-за опасений оказаться в «лагере политического перевоспитания».

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