Власти Казахстана не разрешили партии «ХАҚ» начать процедуру регистрации

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Власти Казахстана не разрешили партии «Халыққа адал қызмет» («ХАҚ») начать процедуру регистрации, сообщил инициатор создания партии Болат Жуматаев.

«31 октября группа лиц по инициативе создания партии «ХАҚ» провели собрание оргкомитета. Протокол собрания с приложением был направлен в министерство юстиции РК и 5 ноября мы получили отказ со ссылкой на пункт 3 статьи 6 Закона РК «О политических партиях», — сказал Жуматаев на пресс-конференции в среду.

По его словам, в процессе подготовки были соблюдены все формальности, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона: были сданы список инициативной группы из 11 человек и протокол собрания, в котором были указаны цель создания оргкомитета, предполагаемое название политической партии, местонахождение, предполагаемые источники формирования и использования денег, а также сведения о членах оргкомитета.

«Однако нам отказали на том основании, что у нас якобы отсутствует список инициативной группы из 1 тыс. человек. Мы не соблюли стандарты госуслуг. 26 июня приказом министерства юстиции были изменены стандарты госуслуг по вопросам регистрации юридических лиц. Нас в инициативной группе было 11 человек, а по измененным стандартам должна собраться инициативная группа из 1 тыс. человек, и из нее формируется группа в составе не менее 10 человек. Это было сделано намеренно, чтобы создать еще один барьер в процессе создания партии. Да, разночтения с законодательством у нас есть, но хотелось бы отметить, что указанные изменения должны были быть опубликованы в СМИ, но они не публиковались, и мы узнали об изменениях только тогда, когда подали документы и нам пришел отказ, этих изменений даже нет в открытом доступе в интернете», — подчеркнул Жуматаев.

Таким образом, уведомление о намерении создания политической партии было возвращено инициаторам без подтверждения, и сейчас они работают над соблюдением требований минюста, чтобы вновь инициировать процесс создания партии.

«Помимо создания партии, мы инициируем проведение в Алматы Конгресса гражданских инициатив, который состоится 23 ноября в AFD Plaza (по адресу: пр. аль-Фараби, 21) с 10.00 до 18.00. Это будет не политическое, а скорее образовательное мероприятие, в рамках которого эксперты в области экономики, здравоохранения, образования, экологии выступят с лекциями и мастер-классами», — добавила инициатор создания партии «ХАҚ» Тогжан Кожалиева.

Вместе с этим она отметила, что в процессе своей гражданской деятельности инициаторы создания партии сталкиваются с оказываемым на них давлением.

«Пользуясь случаем, передаю привет людям в погонах, которые периодически звонят мне и советуют «не высовываться». Но я заявляю, что мы не хотим быть безмолвными, мы хотим, чтобы изменения в стране реализовывались с нашего согласия, потому что наша цель – чтобы в стране всем было хорошо», — подчеркнула Кожалиева.

В манифесте партии «ХАҚ» говорится, что целью партии является «истинное служение народу».

«(Мы хотим – КазТАГ) вернуться к истокам понятия «Республика», содействовать развитию нашего государства, сохраняя мир в обществе, не допустить ограничения основных прав и свобод граждан нашей страны», — следует из манифеста партии.