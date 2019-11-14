Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Снег и метель ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на северо-западе местами пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и востоке снег. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке, севере местами гололед, низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью -5-7, днем -2-4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью около 0, днем +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -1+1, днем +12+14.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2-7 (с дальнейшим понижением).

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2-7.

В Костанайской области тоже местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2-7.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -7-12.

В Восточно-Казахстанской области днем местами низовая метель, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью -4+1.

В Жамбылской области днем местами дождь, местами туман, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью -2+3.

В Туркестанской области днем в горах возможен дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью -2+3.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем +5+10.

В Мангистауской области местами дождь, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Атырауской области днем местами небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Актюбинской области днем местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, днем гололед. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Карагандинской области днем местами снег, местами ожидается туман, местами гололед. Днем 0-5, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на горных реках республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики продолжится охлаждение водной поверхности и усиление ледообразования», — добавили синоптики.