Заявления типа «тяга к роскоши» лишь оправдывают коррупцию

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Заявления типа «тяга к роскоши» оправдывают коррупцию, считает профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист в области международных отношений Рустам Бурнашев.

«Насколько понял я, на тягу к роскоши, как одной из причин коррупции в Казахстане, указал Ермек Турсунов (кинорежиссер – КазТАГ). Однако в любом случае, я не думаю, что рационально искать причину какого-либо вида преступления в чем-то типа «национального характера» или ином виде генерализации. Более того, такой подход оправдывает преступность (в данном случае – коррупцию) и как бы утверждает, что бороться с ней бессмысленно», — прокомментировала Бурнашев для КазТАГ сообщение о том, что в Казахстане ужесточат меры ответственности руководителей государственных и силовых структур.

Эксперт не стал оспаривать утверждение, что количество коррупционных преступлений в Казахстане снижается.

«Очевидно, что председатель агентства по противодействию коррупции (Алик Шпекбаев – КазТАГ) обладает существенно большей информацией, чем я. Таким образом, у меня нет никаких объективных оснований ставить под сомнение его слова», — соглашается собеседник агентства.

На вопрос, почему три четверти всех привлеченных к уголовной ответственности – мелкие чиновники, спикер ответил, что «данная статистика отражает просто объективный факт – на низовом уровне чиновников больше».

«Соответственно, и большее их количество привлекается к ответственности. Более того, совершенно не понятно, где чиновник еще «мелкий», а где – уже «крупный», — сомневается Бурнашев.

Если бы были озвучены не абсолютные, продолжил эксперт, а относительные показатели, то появился бы предмет для анализа.

«Например, какой процент от руководителей топ-уровня привлекается к ответственности за коррупционные преступления, а какой – от нижнего звена. Тогда можно было бы делать выводы о распространенности проблемы на уровнях государственного аппарата», — полагает собеседник агентства.

И потом, дополнил спикер, «вопрос не в самом законодательстве, а в неотвратимости наказания».

«Даже действующее антикоррупционное законодательство в Казахстане достаточно хорошее. Но его исполняемость, увы, оставляет желать лучшего. Более того, мы можем уверенно говорить, что, к сожалению, в Казахстане отсутствует единое правовое поле. И это ключевая проблема. Ну и предлагаемое ужесточение ответственности – далеко не панацея. Очевидно, чиновник может подать в отставку. Но, например, остается вопрос, будет ли она принята? Имеются здесь и другие вопросы. Так что, повторюсь, ключевая проблема – формирование единого правового поля и ситуации, когда наказание за коррупционные преступления станет неизбежным», — подытожил Бурнашев.

Ранее председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в Казахстане ужесточат меры ответственности руководителей государственных и силовых структур.

«Данный законопроект рассмотрен уже в мажилисе и в сенате, и находится на подписи у главы государства. Теперь если заместители или председатели комитетов, министров или акимов, замы, руководители аппарата, на кого он представление пишет, если они будут задерживаться, автоматически должен подавать в отставку. Я имею в виду после обвинительного приговора», — сказал Шпекбаев в ходе антикоррупционного форума в Алматы.