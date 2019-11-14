Пётр Своик: «Члены НСОД сами не знают, зачем они Токаеву»

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Второй президент должен сохранить полновластие, но организовать реальную партийную конкуренцию под собой. Зачем же ему НСОД – команда некомандных игроков?

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