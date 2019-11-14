Пётр Своик: «Члены НСОД сами не знают, зачем они Токаеву» 14.11.2019 16:45 Лилия ИГЛИКОВА Политика 130 0 Второй президент должен сохранить полновластие, но организовать реальную партийную конкуренцию под собой. Зачем же ему НСОД – команда некомандных игроков? Похожие материалы: Частный утилизатор авто и шин получает около $400 млн в год Минсельхозу следует выстроить механизм финансирования необходимой техники СХТП – Токаев Член НСОД предлагает национализировать ТОО «РОП» Частный утилизатор авто и шин за три года получил около $1 млрд – член НСОД Зачем в Казахстан приезжал враг Путина Сергей Гуриев