Эксперт объяснил, почему власти РК хотят взять под контроль безналичные переводы

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Власти Казахстана хотели бы взять под свой контроль безналичные переводы, однако сделать это технически крайне сложно, считает экономист, основатель Ekonomist.kz Касымхан Каппаров.

«Министерство финансов и Национальный банк, видя резкий рост безналичных платежей, проведенных с помощью платежных карточек, пытается взять ситуацию под контроль для того, чтобы снизить возможность для микробизнеса проводить свои платежи «мимо кассы» и тем самым занижать налогооблагаемую базу. Однако технически это очень сложно сделать, так как регулятор и налоговый орган не могут отличить платежи, которые сделаны в пользу физического лица и в пользу бизнеса», — прокомментировал Каппаров для КазТАГ комментарии вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, критику депутата Азата Перуашева и последовавшие затем пояснения министра финансов Алихана Смаилова по вопросу безналичных денежных переводов.

По его мнению, бесплатные безналичные платежи вошли в повседневный обиход казахстанцев.

«Они используются как для личных переводов, так и для получения платежей за услуги микробизнеса. Оценить объем безналичных переводов, которые совершаются в бизнес-целях не представляется возможным», — пояснил эксперт.

Но, продолжил собеседник агентства, по данным Нацбанка РК, объем безналичных платежей, проведенных с помощью платежных карточек в сентябре, составил Т1,392 млрд (порядка $3,5 млрд).

«За 12 месяцев объем безналичных платежей, проведенных с помощью платежных карточек, вырос более чем в два раза», — отметил спикер.

На вопрос, в чем проблема пояснений Шолпанкулова, когда он говорит, что мониторить будут только тех, кто за счет переводов получает доход, Каппаров ответил, что «все операции по банковским карточкам защищены банковской тайной, которая может быть нарушена только по решению суда».

«Для этого у налогового органа должны быть веские основания. Поголовная проверка всех, кто делает безналичные платежи незаконна и противоречит презумпции невиновности, которая гарантирована Конституцией. Кроме того, налоговое администрирование безналичных микроплатежей потребует огромных человеческих ресурсов, и объем потенциальных налоговых сборов, скорее всего, окажется меньше, чем эти расходы. Поэтому использование ресурсов министерства финансов для мониторинга безналичных переводов с помощью банковских карточек представляется нецелесообразным и неэффективным», — уверен эксперт.

По его словам, действующий мораторий на проверки субъектов малого бизнеса (о котором в своем критическом выступлении говорил Перуашев – КазТАГ) является гарантией того, что налоговый орган не может проводить проверки предпринимателей «по плану».

«Однако в данной ситуации более важной является проблема защиты прав физических лиц на банковскую тайну, которая не разрешает разглашение информации о банковских переводах без санкции суда», — уточнил собеседник агентства.

Что же касается пояснений Смаилова о том, что мониторить будут только безналичные платежи юридических лиц, спикер заметил, что «безналичные платежи юридических лиц уже мониторятся».

«Налоговый орган может сопоставлять данные о фактически уплаченных налогах и оборотах компаний, которые предоставляют субъекты бизнеса. Это является нормальной практикой и не несет никаких рисков для бизнеса», — успокоил Каппаров.

На вопрос, является ли вся эта возня вокруг безналичных платежей своего рода наездом на АО «Kaspi Bank», эксперт ответил, что «несомненно, Kaspi Bank является главным игроком на рынке безналичных платежей, проведенных с помощью платежных карточек в Казахстане».

«Любая мера, направленная на регулирование данного сегмента рынка, в первую очередь, ударит по этому банку. Но более важным является то, что государство своими заявлениями и действиями снижает доверие населения к банкам и к использованию их продуктов», — подчеркнул собеседник агентства.

По данным Всемирного банка (ВБ), дополнил спикер, «финансовое проникновение» (количество граждан, использовавших хоть один финансовый продукт) в Казахстане составляет 52%.

«Это значит, что половина населения не имеет доступа к финансовым продуктам. В этом контексте правительству важно понять, что вовлечение граждан в финансовые операции с помощью безналичных платежей в долгосрочном плане содействует повышению уровня финансовой грамотности населения и поможет создать привычку оплачивать покупку услуг и товаров с помощью безналичных платежей. Это, в свою очередь, повысит скорость обращения денег в экономике и заложит основы для более широкого использования финансовых продуктов населением и бизнесом», — подытожил Каппаров.

Напомним, 7 ноября вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

13 ноября депутат мажилиса парламента РК Азат Перуашев потребовал отменить введение налогообложения на операции по платежным картам.

14 ноября первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов пояснил, что возглавляемое им ведомство не планирует взимать дополнительные платежи или налоги от безналичных переводов.

«В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», — говорилось в комментарии Смаилова относительно безналичных переводов населения, распространенном пресс-службой минфина РК в четверг.