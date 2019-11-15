Эксперт объяснил причину оттока депозитов из Halyk Bank

Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Отток депозитов из АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) есть сиюминутная реакция крупных держателей на изменение ситуации в банковском секторе, пояснил казахстанский финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

«Любые оттоки депозитов, как правило, сиюминутная реакция крупных держателей на изменение ситуации, а в случае с оттоком из Halyk Bank в АО «Kaspi Bank» – это в незначительной мере политическая и в какой-то маркетинговая реакция. Могу предположить, что просто «Каспи банк» предложил какие-то дополнительные средства своим депозиторам», — прокомментировал Рысмамбетов для КазТАГ сообщение об изменении депозитов физических лиц в банках Казахстана с 1 января по 1 октября 2019 года, согласно которому Halyk Bank за этот период потерял более Т227,4 млрд, а Kaspi Bank приобрел более Т270,7 млрд.

В случае с оттоком-притоком депозитов между Halyk и Kaspi, вероятнее всего, продолжил эксперт, сыграло роль доминирование Kaspi в узнаваемости бренда.

«В целом после смены президента Казахстана случился отток денег из банковской системы. Относительный и незначительный рост депозитов в тенговом выражении, скорее всего, произошел из-за ослабления тенге, так как часть депозитов была в долларах США. А так немало богатых семей на фоне реализованного риска смены власти просто решили отсидеться в банковских ячейках», — предполагает собеседник агентства.

На вопрос, способен ли Kaspi обеспечивать нормальное управление в условиях мощного приращения активов, спикер ответил, что «модель менеджмента у Kaspi достаточно гибкая и зависит, скорее, от спроса на их продукт, от экономической конъюнктуры, чем от политических рисков».

«Пока людям нужны кредиты на бытовую технику – банки с хорошей IT-инфраструктурой и стандартным продуктом всегда будут востребованы», — отметил Рысмамбетов.

На вопрос, чем можно объяснить довольно приличный переток депозитов в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (более Т93 млрд за период с 1 января по 1 октября 2019 года – КазТАГ), эксперт отметил, что «речь идет не о перетоке, а о том, что на фоне роста панических настроений определенный круг лиц – не сильно зажиточных, но более или менее обеспеченных – решили вложиться в недвижимость».

«Все же ЖССБ является госбанком и у клиентов создается впечатление, что там ниже риски», — заметил собеседник агентства.

При всем при этом, успокоил спикер, нет никаких явных признаков волноваться по поводу сбережений.

«Думаю, случившийся переток депозитов между банками – это лишь сиюминутная реакция рынка, а не какие-то тектонические сдвиги в финансовом секторе», — резюмирует Рысмамбетов.

Напомним, ранее в своем посте в соцсети финансовый консультант Расул Рысмамбетов опубликовал график об изменении депозитов физических лиц в банках Казахстана с 1 января по 1 октября 2019 года, согласно которому АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) за этот период потерял более Т227,4 млрд, а АО «Kaspi Bank» приобрел более Т270,7 млрд.