Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Потепление ожидается в ближайшие трое суток в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Арктические антициклоны быстро вытесняются западными атлантическими циклонами. Значительное понижение температуры, наблюдаемое в северных, центральных и восточных областях республики, уже в воскресенье сменится очередным потеплением. И если в ближайшую ночь в этих районах ночная температура воздуха сохранится -17-25, то уже ночью в воскресенье на севере и в центре, в понедельник на востоке она повысится до -5-13», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 16-18 ноября.

Вместе с тем, по данным «Казгидромета», атлантический циклон вызовет не только повышение температуры воздуха, но и снегопады, а также сильный западный ветер с метелями, ухудшающими видимость на автодорогах, особенно в степи.

«На юге и юго-востоке хотя и без осадков не ожидается, но температура воздуха понизится. А на западе без осадков и повышение температуры», — добавили синоптики.