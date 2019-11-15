Указ об усилении Совета по финансовой стабильности РК готовятся внести на подпись Токаеву

Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Указ «О Совете по финансовой стабильности Республики Казахстан» готовятся внести на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства.

Проект указа предусматривает: утверждение положения о Совете по финансовой стабильности Республики Казахстан в новой редакции; усиление роли Совета как межведомственного консультативно-совещательного органа по содействию обеспечению стабильности финансовой системы и снижению системных рисков, включая рассмотрение Советом вопросов макропруденциальной политики, антикризисных мер, урегулирования неплатежеспособных банков второго уровня, а также финансирования мер по оздоровлению банков второго уровня; изменение состава Совета в связи с реорганизацией Национального Банка Республики Казахстан, созданием Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, а также изменением функций Совета; признание утратившим силу действующего указа президента № 994 от 12 июня 2010 года «О Совете по финансовой стабильности и развитию финансового рынка Республики Казахстан».

«При разработке проекта указа был проанализирован и учтен международный опыт деятельности зарубежных Советов по финансовой стабильности, связанный с его функционалом и координацией действий государственных органов по обеспечению финансовой стабильности, включая опыт стран Европейского союза и США», — уточнил в пояснительной записке к проекту указа председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он заверил, что принятие проекта указа «не повлечет негативных социально-экономических и политико-правовых последствий, а также расходов из республиканского бюджета».

«Прогноз ожидаемых последствий принятия проекта указа: укрепление устойчивости финансовой системы за счет усиления координации и информационного обмена государственных органов в рамках обеспечения финансовой стабильности, предупреждения системных рисков и антикризисных мер», — добавил Досаев.