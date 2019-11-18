11 ОПГ с оборотом более Т17 млрд ликвидировали с апреля в Казахстане

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – 11 организованных преступных групп (ОПГ) с оборотом более Т17 млрд ликвидировали с апреля в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«Перезагрузка (присоединение службы экономических расследований (СЭР) в апрелек КФМ – КазТАГ) сместила рабочие акценты исключительно на теневой сектор. В новых условиях ресурсы КФМ направлены на пресечение деятельности ОПГ. За прошедшие месяцы ликвидировано 11 ОПГ с оборотом Т17,2 млрд», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По данным комитета, только за три месяца работы КФМ закрыто 547 нелегальных игорных заведений.

«Среди них заведения трех ОПГ, незаконный оборот которых составил Т25 млрд», — уточнили в КФМ.

Напомним, в апреле к КФМ присоединили СЭР, на 40 % сократили штат, оптимизировали оргструктуру, убрали излишние управленческие звенья. В результате КФМ стал административно- правоохранительным органом, выполняющим функции финансовой разведки и расследующим экономические преступления. При этом какими-либо контрольно-надзорными функциями и правом проведения самостоятельных проверок КФМ не обладает. Основной упор сделан на глубокую аналитику, межведомственное взаимодействие госорганов и изменение критериев оценки деятельности.