Николай Скворцов – руководитель Казахстана в 1938-1945 гг. 18.11.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 115 0 Историк Лайла Ахметова о самом малоизвестном первом секретаре Казахской ССР Похожие материалы: Около Т6,5 трлн в виде налогов поступило за девять месяцев в госбюджет Казахстана Эксперт: Казахстан успешнее России, а Беларусь недополучит 3% ВВП за счет нефти из РФ В «Алматытеплокоммунэнерго» назначен новый руководитель «YNTYMAQ» – единственный цифровой профсоюз Казахстана Численность населения Казахстана на 1 октября составила 18,57 млн человек