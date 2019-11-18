«Интересно, когда НСОД займется своими непосредственными функциями, то есть «выработкой предложений и рекомендаций на основе широкого обсуждения»?». «Офшоры и отток денег из Казахстана за границу – тема для страны постоянная». «Страна охранников и таксистов»

Сетевой Казахстан 18 ноября 2019г.

AZATTYQ . ORG . «Путин показал, что Назарбаеву в некоторые вопросы лучше не лезть» — Идею бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА организовать переговоры между президентами России и Украины на казахстанской земле прохладно встретили и в Москве, и в Киеве. Казахстанский политолог Досым САТПАЕВ — о стремлении Назарбаева выступить миротворцем и о результативности таких инициатив – Назарбаев, сделав это заявление, исходил из своих личных интересов. Он пытался влиять на внешнюю и внутреннюю аудиторию. Внешней аудитории он пытался показать, что до сих пор является неким «главным миротворцем» на постсоветском пространстве и, несмотря на то что он уже не является президентом, в любом случае статус за собой сохраняет. Для внутренней аудитории, казахстанской, Назарбаев хотел продемонстрировать, что он не только контролирует внутреннюю политику, но и влияет на внешнюю. Поэтому здесь было желание Назарбаева больше пропиарить себя.

«Пенсионерка на блошином рынке: «Мы ненужные стране нищие люди»» — Пенсионеры, вынужденные на старости лет торговать на улице, чувствуют себя «ненужными стране». Некоторые эксперты говорят, что при начислении пенсии неправильно подсчитывают уровень инфляции, другой эксперт напоминает, что «прожиточный минимум определяется в соответствии с африканскими стандартами».

CAMONITOR . KZ . «Этично ли использовать статус члена НСОД и встречу с президентом в подобных целях?» — 17 ноября исполнится четыре месяца с того момента, как был объявлен состав Национального совета общественного доверия (НСОД). С ним многие казахстанцы связывали надежды на изменения к лучшему – и прежде всего, в общественно-политической жизни страны. Теперь секретариат НСОД занимается тем, что организует встречи главы государства с каждым из членов совета. С 6 октября по сей день возможность пообщаться с президентом страны получили 15 из них. Остальные 26, похоже, ждут своей очереди, что займет еще пару месяцев. Интересно, когда НСОД займется своими непосредственными функциями, то есть «выработкой предложений и рекомендаций на основе широкого обсуждения»?

«Прозрачный Казахстан: как страна становится центром безопасности Азии» — С 2017 по 2019 год в Казахстане установлены 21000 камер наружного видеонаблюдения. Большая часть из них оснащена интеллектуальными модулями – такие камеры распознают лица и автомобильные номера, оповещают охранников и представителей органов безопасности о тревожных событиях и в целом делают города прозрачнее. Эксперты при этом уверены, что рынок республики не насыщен, а повышение уровня безопасности при помощи систем видеонаблюдения – главная мировая тенденция.

IA — CENTR . RU . Юрий МАСАНОВ – «Куда уходят казахстанские деньги?» — Офшоры и отток денег из Казахстана за границу – тема для страны постоянная. Хотя государство борется за иностранные инвестиции (при чем вполне успешно), цифры показывают, что отток все же происходит. Например, за второй квартал 2019 года, по данным Национального банка РК, только в Нидерланды утекло более 1 млрд долларов. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, казахстанский бизнес, государственный и частный, работает с зарубежными партнерами, потому и открытие в офшорных зонах дочерних компаний выглядит логичным. С другой стороны, ранее в такие страны, как Кипр, выводили свои средства сами казахстанцы. Как сейчас с этим обстоят дела, и кто замечен за работой с офшорами, разбираемся с ИАЦ МГУ.

FORBES . KZ . «Мурат Темирханов: Руководить «новым АФН» должен человек, готовый на серьёзные реформы» — В соответствии с новым законом предусмотрена передача функций регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей, от Нацбанка в отдельный государственный орган – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), непосредственно подотчётный президенту Республики Казахстан. Я вижу только две проблемы. Во-первых, чтобы осуществить серьёзные реформы, руководить агентством должен человек, готовый на них и знающий, как их проводить. Вторая проблема — это переходный период. Реформы в регулировании финансового сектора нужно было внедрять уже давно, а новому агентству ещё потребуется переходное время, что начать полноценную работу в этом направлении.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему Казахстан, тратя сотни миллиардов на госпропаганду, остается информационным «вассалом» России» — Вопрос тем более интересный, что бюджет нашей страны ежегодно выделяет совсем не маленькие деньги на так называемые «госзадания» для государственных СМИ и «госзаказ» — для частных. О вредности последнего для независимой журналистики давно твердят поборники свободы слова, в которую, впрочем, в Казахстане почти никто уже не верит, хотя некоторые о ней еще помнят. Независимых медиа в сегодняшнем Казахстане осталось всего ничего, при том, что негосударственных – пруд пруди. И в этом нет ничего удивительного: тотальное безденежье большинства частных СМИ толкает их на «спасительную» иглу госзаказа.

TIME . KZ . «Креативная коррупция» — Оригинальные формы взяточничества все чаще практикуют казахстанские чиновники. Удобрения, подставки для цветов, крупный рогатый скот становятся платой за благоволение государевых мужей. О видах неденежной коррупции вчера на брифинге рассказал старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр БИГАЙДАРОВ.

«Страсти по “Күнделік”» — На вопросы “Времени” ответил лидер парламентской фракции “Ак жол” Азат ПЕРУАШЕВ — Вопрос в другом: нужен ли нам, нашей школе этот конкретный “Күнделік” с его унизительным и оскорбляющим человеческое достоинство отношением к учителям, родителям и самим детям? Сильно сомневаюсь. И для этого есть как правовые, так и технические, и даже этические причины. Неужели чиновникам из МОН не хватило здравого смысла элементарно навести справки о технических возможностях школ, прежде чем вводить обязательный и повсеместный переход на это нововведение?

«А деньги как в воду канули» — Принятия мер требуют партийцы из Nur Otan по отношению к заместителю акима Восточно-Казахстанской области Бакытжану БАЙАХМЕТОВУ. На днях Комитет партийного контроля (КПК) Nur Otan отчитался о проделанной работе группы, которая проанализировала эффективность использования бюджетных средств. В частности, речь идет о реализации проектов по обеспечению населения питьевой водой. А средства, надо сказать, колоссальные — в 2011-2019 годах в сектор водоснабжения и водоотведения государством было инвестировано 850 миллиардов тенге. Партийцы проштудировали материалы по итогам реализации государственных и региональных программ, результаты проверок ревизионных комиссий и так далее. Как сообщил руководитель рабочей группы Сакен ЕСТАЙ, вопиющее бездействие местных властей зафиксировано в Аягозском районе.

KP . KZ . «Экстренная помощь — бесплатная, плановая — через ОСМС» — Буквально через полтора месяца в стране стартует система обязательного медицинского страхования. Врачи совместно с представителями Фонда проводят активную информационно разъяснительную работу и объясняют людям, что с 1 января 2020 года в полном объеме смогут получать медпомощь в системе ОСМС только застрахованные граждане.

RATEL . KZ . «Страна охранников и таксистов: низы пока еще могут» — Казахстанцы беднеют, становятся злее, но работать не хотят. Народ становится все более озлобленным и нетерпимым. В Алматы это еще не так заметно, но стоит выехать за его пределы, и заповедь «обмани ближнего» уже перерастает в уровень национальной идеи, а сбор за самозанятых воспринимается как налог на «движения».

365 INFO . KZ . «Парадокс национализма: как он вырос на руинах интернационального СССР?» — Появление и распространение национализма в постсоветских странах, в том числе и в Казахстане, заслуживает детального рассмотрения. Ведь парадокс в том, что советские люди были сторонниками интернационализма. Но социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ находит этому явлению логическое объяснение.

«Казахскоязычный читатель отстал от мировых трендов» — Многие казахстанцы, в том числе и представители казахскоязычной аудитории, тратят деньги на двухэтажные коттеджи, а вот на книги — нет… Развивать казахский язык через литературу не так просто, как кажется на первый взгляд. Слишком мало мировых бестселлеров на казахском языке можно обнаружить на полках книжных магазинов. Женис КАЗАНКАПОВ, заместитель директора казахстанского издательства «Фолиант», рассказал, почему так происходит.

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