Баталов о деле Манзорова: С любым может такая ситуация случиться

Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. С любым может такая ситуация случиться, заявил аким Алматинской области Амандык Баталов, комментируя ситуацию с уголовным преследованием заместителя акима области Багдата Манзорова.

«Я же не могу в такой момент сказать: «Давай, пиши заявление, иди, разбирайся». Человеческая сторона тоже должна быть. С любым может ситуация такая случиться. Следственные органы разберутся. Если он виноват, он будет отвечать. Если не виновен, будет дальше работать», — сказал Баталов на брифинге в СЦК во вторник.

Аким сообщил, что Манзоров приходил к нему после возбуждения уголовного дела и сообщал, что «это по старой работе у него, по Алматы».

«Я говорю: «Ну разберись, посмотри, что тебе надо». Потом, раз такая ситуация случилась, он попросил меня отпуск без содержания, я ему дал. Он разбирался. Там было это, не было – это следствие органов. Я что могу сказать? Но я его как человека знаю давно. Я когда в 2001 году приехал работать в Талдыкорган в Алматинскую область, он работал акимом Коксуского района, работал акимом Аксуского района. Вот с тех пор я (Манзорова – КазТАГ) знаю. Потом пришел ко мне работать на эту работу. Работал всего около двух месяцев. За это время ему давал ряд поручений. Он с ними справлялся», — похвалил своего заместителя Баталов.

По его словам, Манзоров «особенно здорово» помог ему по ситуации в Арысе.

«Будет решать глава правительства, уходить мне или нет (с должности акима области – КазТАГ). Я много лет работал, служил честно. Если нужно будет, в любое время с внуками буду бегать радостно, рядом с ними буду. Я не боюсь, не цепляюсь за работу. Даже один день если буду работать, буду работать честно», — сказал Баталов, отвечая на вопрос журналиста, уйдет ли в отставку в случае подтверждения вины Манзорова.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 04.55 того же дня заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание замакима области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября стало известно, что следствие переквалифицировало дело Манзорова со статьи 366 (получение взятки) на 190 (мошенничество) УК РК. Отмечалось, что чиновнику вменяют нарушения, которые могли быть совершены им в бытность руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

18 октября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области сообщило, что Манзоров находится в отпуске без содержания с 14 октября по 1 ноября.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования.

30 октября заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности за задержание Манзорова.

31 октября агентство РК по противодействию коррупции выступило с заявлением, что не согласно с прекращением уголовного дела в отношении Манзорова. Сотрудник антикоррупционной службы сообщил, что «в ходе следствия уголовное дело истребовала генеральная прокуратура и прекратила за отсутствием события преступления, в настоящее время мы с этим решением не согласны и подаем возражение».

7 ноября сенатор Андрей Лукин призвал воздержаться от громких слов в деле Манзорова и предложил дождаться ответа генпрокуратуры.

13 ноября глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев заявил, что агентство остается на своей позиции в деле Манзорова.