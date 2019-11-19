Торговля – двигатель приграничья

Если люди живут в приграничье – они должны получать от этого пользу

«Покупатели не строят базары – базары строят продавцы», – подчеркнул Айдархан Кусаинов, экономист. Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Развитие приграничной торговли: мосты для торгово-экономического сотрудничества». «У нас нет торговой политики в плане государственного видения. Двадцать лет философия госпрограмм такая: сделаем прорывной проект и сразу станем «барсом». Потому министерства торговли так долго и не было», – акцентировал г-н Кусаинов. Появление министерства торговли и интеграции эксперт оценивает как положительную вещь в плане стратегического переосмысления и понимания существующих экономических реалий.

«Вопросы приграничной торговли на высокий политический уровень поднимаются не первый год», – отметил Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба. Все заседание его участники пытались разобраться со смыслом понятия «приграничная торговля». Ведь если это продажа пива и воблы в приграничной полосе, то тогда невозможны официальные цифры в 70% общего товарооборота Казахстана и России, например. Когда в приграничную торговлю вводят показатели бывших советских территориально-производственных комплексов, чья инерция в случае РК и РФ продолжается, то уголь, нефть, газ, электроэнергия, асбест и окатыши не подходят под общепринятое понимание приграничной торговли. «Приграничная торговля разноуровневая», – сформулировал Рустем Курмангужин, историк. С такой трактовкой почти все согласились.

Торговлю Казахстана и Китая на Хоргосе эксперты определили как «торговля на границе». Востоковед Адиль Каукенов отдельно остановился на криминальном аспекте торговых операций и сопутствующих ей отношений в округе Хоргоса: «В районе Жаркента для большой группы населения стало нормально отсидеть в тюрьме – своеобразная «путевка в жизнь». Этому нужно идеологическое противостояние». «Люди в фуражках» с казахстанской стороны границы часто отрицательно настроены к желанию людей разбогатеть. «Безумное желание государства залезть в карман граждан» привело к тому, что «из Алматы поток людей на Хоргос достаточно специализированный».

«Сращивание силовых структур и криминала называется мафия», – заметил Сергей Козлов, журналист, в развитие темы Хоргоса. Касаясь мировых примеров приграничной торговли, он сообщил, что в районе Сан-Диего между США и Мексикой с американской стороны мафии нет, а с мексиканской есть. А если взять регион Сиэтла и Ванкувера (США – Канада), то никаких мафий нет по обе стороны границы. «Если бы правящая элита Казахстана была заинтересована в наведении порядка на Хоргосе – он был бы быстро наведен», – считает г-н Козлов. «Хоргос – это символ. Символ того, что у Китая есть торгово-экономическая политика, а у нас такой политики нет», – еще один его тезис.

Социолог Гульмира Илеуова в продолжение темы криминала и приграничной торговли рассказала об исследованиях в районе Кордая. Оказывается, после вступления Кыргызстана в ЕАЭС, когда таможенная граница из Кордая ушла и осталась только государственная граница, криминал в данном районе снизился просто в разы.

Г-жа Илеуова концептуально исходит из того, что простые люди должны получать определенные бонусы от жизни на приграничной территории. В качестве примера она привела жителей Ленинградской области России, которые регулярно посещают Финляндию, потому что для них предельно упрошена шенгенская виза. Финны с ответными визитами в Санкт-Петербурге тоже встречаются в больших количествах. Эксперт предлагает Казахстану развивать аналогичную модель, где и по приграничной торговле в людском измерении тоже должны быть определенные льготы и преимущества. В таком случае приграничная торговля будет реально способствовать хозяйственным и гуманитарным связям, содействовать добрососедству и комплиментарной среде.

Политолог Рустам Бурнашев тоже сторонник определения с целевыми установками. Если государство заинтересовано в комфорте своих граждан, проживающих в приграничной полосе, то оно идет на создание «легализованной системы нарушения норм». В этом случае проживающие в приграничных районах получают официальные послабления по сравнению с остальными гражданами страны.

«От нефтяной модели, где 1% кайфует и всем доволен, а остальные елее сводят концы с концами, мы рано или поздно отойдем. Поэтому торговлю развивать придется, – акцентировал Айдархан Кусаинов. – Если мы хотим развиваться – мы должны что-то продавать». «Если приграничный регион будет обезлюдевать, там появится аким, который будет «двигаться», – считает экономист. К тому же области теперь получили широкие полномочия в плане налогов, а это действенный инструмент проведения экономической политики в регионах.

Акимжан Арупов, экономист, сообщил, что вдоль казахстано-российской границы расположены 12 российских регионов и 7 казахстанских областей. «Кроме Атырауской области, уровень жизни в российских регионах значительно выше, чем в Казахстане», – сообщил он. Как результат, идет переток населения на российскую сторону. «Как набирают абитуриентов в Северо-Казахстанский университет – для меня загадка», – признался г-н Арупов.

«Граница может быть жесткой (охранительной), а может мягкой. Она в очень большой зависимости от политических факторов», – констатировал Эдуард Полетаев.

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