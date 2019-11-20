Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Домогательства в Казахстане носят латентный характер, масштабы оценить трудно, а жертвой может быть несовершеннолетний, заявила депутат мажилиса Куралай Каракен.

«Данным законопроектом (по вопросам совершения уголовного и уголовно-процессуального законодательства – КазТАГ) не защищаются права лиц, которых принуждают к разного рода действиям сексуального характера. Проблема домогательства очень остра. Фактов, когда работодатель, начальник или другие, пользуясь тем, что потерпевший зависит от него, домогается его, заставляет последнего совершать непристойные вещи, достаточно. Но жертвы таких преступлений предпочитают молчать, так как боятся или не хотят огласки. Это носит сегодня латентный (скрытый, внешне не проявляющийся – КазТАГ) характер и сказать, каковы его масштабы, трудно», — сказала Каракен на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, жертвой такого преступления может быть и несовершеннолетний.

«Рассматриваемый законопроект усиливает ответственность за преступления, связанные с половой неприкосновенностью. Почему законопроект не усиливает ответственность за данное деяние?» — задала депутат вопрос.

Однако, по словам заместителя генерального прокурора Казахстана Мурата Ахметжанова, домогательство в отдельных странах выделены в отдельный состав преступления, но понимаются по-разному. Например, в Испании домогательство предусмотрено в пенитенциарной системе в отношении тех, кто находится там или в воспитательном учреждении.

«У нас есть 123 статья, это – принуждение к половому (действию – КазТАГ). Там диспозиция четко расписана: в зависимости от корыстных побуждений, иных, путем шантажа, если находится в прямой подчиненности», — сказал замгенпрокурора.

То есть, по его словам, в статье уголовная ответственность уже предусмотрена, в том числе за преступления в отношении несовершеннолетних. Они, заверил представитель надзорного органа, «караются сурово».

«Вопрос только, наверное, в правоприменительной практике. Поэтому мы думаем, что признаки, которые вы говорите, охватываются этим составом преступления по 123 статье, но действительно в силу и ментальности нашей и других (причин – КазТАГ) здесь, если будет обращение, если будет установлена вина, то, конечно, они понесут заслуженную ответственность», — заверил Ахметжанов.