ЦИК РК вернул в сенат письмо о лишении мандата сенатора Лукина

Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана вернула в сенат письмо о лишении мандата сенатора Андрея Лукина, сообщила главный консультант отдела по взаимодействию со СМИ и общественными объединениями ЦИК РК Венера Жексембекова.

«Это (лишение мандата – КазТАГ) в нашу компетенцию не входит, как наши юристы сказали. Мы не назначаем сенаторов. Указ президента (о назначении сенатора Лукина – КАзТАГ) есть. Если он совершил какие-то коррупционные дела, допустим, этим пусть занимается правоохранительные органы, это тоже нас не касается. Мы письмо отправили в сенат», — сообщила в понедельник по телефону Жексембекова корреспонденту агентства.

При этом для подробного ответа она посоветовала обратиться в Центризбирком с письменным запросом.

Напомним, 22 ноября МИА КазТАГ сообщало о том, что по обращению правозащитника Таласа Сагимбаева сенат перенаправил его письмо о лишении мандата сенатора Лукина в ЦИК.

«24 сентября пенсионерка Шакирганова обратилась с письменным обращением в Акорду, в генеральную прокуратуру, в Центризбирком, в сенат парламента по вопросу лишения мандата неприкосновенности Андрея Ивановича Лукина – сенатора. Проблема в том, что в 2017 году, будучи замакима города Астана, Андрей Иванович Лукин незаконно присвоил полномочия суда, судебных исполнителей, без решения суда выселил Шакирганову вместе с детьми, отобрал имущество у них. Еще в 2013 году руководитель госправового отдела (администрации президента – КазТАГ) Алик Шпекбаев, его зам Алексей Калайчиди, прокурор по городу (Нур-Султан – КазТАГ) Кайрат Раисов вселяют Шакирганову в эту квартиру, а в 2017 году этот Лукин выселяет», — рассказал тогда Сагимбаев.

Андрей Лукин является депутатом сената с 12 августа 2019 года. До назначения в сенат он работал заместителем председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), заместителем акима Нур-Султана, заместителем генерального прокурора Казахстана.