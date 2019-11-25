Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Дополнительные поезда по четырем направлениям запустят на зимние праздники в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В связи с увеличением спроса населения АО «Пассажирские перевозки» на период праздничных дат (День первого президента, День Независимости РК, Новый год) назначает дополнительные поезда по четырем направлениям», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Так, ожидается запуск доппоездов Алматы-2–Шымкент» на 12 рейсов отправлением из Алматы-2 28 ноября, а также 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 декабря 2019 года, и 2, 6 января 2020 года, а из Шымкента – 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 декабря 2019 года и 3, 7 января 2020 года.

«Алматы-2–Туркестан на четыре рейса отправлением из Алматы-2 28 ноября, 5, 17, 24 декабря 2019 года, из Туркестана 29 ноября, 6, 18, 25 декабря 2019 года. Мангистау–Бейнеу периодичностью через день отправлением из Мангистау с 28 ноября 2019 года по 6 января 2020 года по четным числам, из Бейнеу с 29 ноября 2019 года по 7 января 2020 года по нечетным числам. Нур-Султан–Шу на два рейса вагонами «Тұлпар-Тальго» отправлением из Нур-Султан и Шу 31 декабря 2019 года, 2 января 2020 года», — уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что с 8 декабря ежедневно будет курсировать пассажирский поезд №712/711 (коммерческий) Нур-Султан «Нурлы жол»–Шымкент».

«Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный)», — сказано в сообщении.