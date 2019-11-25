Финиш футбольной сборной РК в отборочном турнире к Евро-2020, теннисная команда Казахстана в «топ-10» Кубка Дэвиса, неудача «Кайрата» в футзальной Лиге чемпионов и наши лучницы в борьбе за олимпийские лицензии

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Стрельба из лука: позади квалификация, впереди «плэй-офф»

В столице Таиланда проходит чемпионат Азии. Помимо всего прочего, он имеет статус лицензионного – на нем и мужчины, и женщины разыгрывают по три индивидуальные квоты для участия в летних Играх 2020-го. Поскольку мужская команда Казахстана уже завоевала максимально возможное количество олимпийских путевок (три) благодаря успеху на чемпионате мира нынешнего года, попав в «топ-8», то ее нынешние «разборки» не касаются, и она борется только за медали континентального первенства. А вот для девушек это шанс отобраться – хотя бы одной из них – на Олимпиаду.

На снимке: Денис Ганькин

Уже состоялись квалификационные стрельбы. Наша мужская команда показала 6-й результат и вышла сразу во второй раунд «плэй-офф», 1/8 финала, где встретится с иранской. В личном первенстве лучший результат среди казахстанцев показал Денис Ганькин, ставший 6-м. Это гарантирует ему участие в 1/8 финала, тогда как Санжару Мусаеву, Султану Дузельбаеву и Ильфату Абдуллину придется начинать поединки «на вылет» с более ранних стадий.

Весьма успешно выступила в квалификации наша женская команда, набравшая 5-ю сумму очков. Это позволило ей избежать в 1/8 финала встречи с сильными соперницами (ставшая 12-й сборная Узбекистана, с которой придется сражаться, к ним не относится). Впрочем, для Фариды Тукебаевой, Алины Ильясовой, Анастасии Банновой и Гаухар Игибаевой главное – как можно дальше пройти в личном первенстве, чтобы претендовать на завоевание олимпийской лицензии.

Футбол: на привычном предпоследнем месте

Национальная сборная Казахстана завершила свое участие в отборочном турнире к Евро-2020 поражением в гостях от шотландцев. После того, как истекли первые полчаса игры, полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, единственный из нашей команды, кто выступает в высшем дивизионе другой страны (он защищает цвета «Ростова» в чемпионате России), красивым обводящим ударом из-за линии штрафной отправил мяч почти в «девятку» ворот хозяев поля. После перерыва казахстанские футболисты играли больше на удержание счета, однако пропустили три гола – 1:3.

На снимке: Бахтиер Зайнутдинов (№19)

Набрав в десяти проведенных поединках столько же очков, они заняли итоговое 5-е место, опередив только команду Сан-Марино, которая проиграла все свои матчи при разнице забитых и пропущенных мячей 1-51. В активе нашей сборной две победы над сан-маринцами (4:0, 3:1) и одна в домашней игре с шотландцами (3:0), а также гостевая ничья с киприотами (1:1). В остальных шести матчах она потерпела поражения: от бельгийцев – 0:3 и 0:2, от россиян – 0:4 и 0:1, дома от киприотов – 1:2 и в последний день турнира от шотландцев на их поле.

Итоговое положение в группе «I»: Бельгия – 30 очков, Россия – 24, Шотландия – 15, Кипр – 10, Казахстан – 10 (при равенстве очков киприоты заняли более высокое место благодаря преимуществу в очных встречах), Сан-Марино – 0. Бельгийцы и россияне завоевали путевки на финальный турнир Евро-2020.

Теннис: наша команда – в «топ-10»

В финальном турнире розыгрыша Кубка Дэвиса, который прошел в столице Испании, мужская сборная Казахстана не смогла пробиться в «плэй-офф». В своей группе она стала 2-й, пропустив вперед себя британцев и опередив голландцев.

Впрочем, в число участников 1/4 финала можно было попасть и со 2-го места, для чего требовалось добиться положительной разницы выигранных и проигранных поединков или хотя бы сетов. Однако она у казахстанцев в обоих случаях оказалась нулевой (3:3 и 7:7). А вот аргентинцы, тоже занявшие в своей группе второе место, но с чуть лучшими показателями (3:3 и 8:6), получили вместе с россиянами (4:2 и 8:6) возможность продолжить борьбу за почетный трофей, имеющий почти 120-летнюю историю. Они присоединились к шести победителям групп – командам Великобритании, Испании, Германии, Сербии, Австралии и Канады.

На снимке: Александр Бублик

В первый день наши теннисисты играли с голландцами. Михаил Кушкин уверенно победил Ботика Ван де Зандшульпа – 6:2, 6:2, а вот номер 1 сборной Александр Бублик в напряженном трехсетовом поединке уступил Робину Хасе – 5:7, 6:3, 6:7. После этого Кукушкин и Бублик вышли на корт в паре и добились победы над соперниками – 6:4, 7:6. В итоге – 2:1. Назавтра и британцы взяли верх над голландцами с таким же счетом. А значит, победитель группы должен был определиться в противостоянии сборных Казахстана и Великобритании. В первой игре Кукушкин проиграл в двух сетах Кайлу Эдмунду – 3:6, 3:6. Но Бублик, одолев Дэниэла Эванса – 5:7, 6:4, 6:1, восстановил равновесие. И опять все решалось в парной встрече, но на сей раз двух сильнейших теннисистов Казахстана постигла неудача: они проиграли «свежим» Джейми Маррею (старший брат знаменитого Энди Маррея) и Нилу Скупски – 1:6, 4:6.

Результаты матчей 1/4 финала: Великобритания – Германия 2:0, Испания – Аргентина 2:1, Россия – Сербия 2:1, Канада – Австралия 2:1. В полуфиналах хозяева турнира благодаря Рафаэлю Надалю, который играл и в одиночной встрече, и в парной, победили британцев – 2:1, а канадцы, чьей палочкой-выручалочкой стал Денис Шаповалов, с таким же счетом взяли верх над россиянами. Наконец, в «титульном» противостоянии испанцы выиграли у канадцев – 2:0.

Конькобежный спорт: командой получается лучше…

Второй этап Кубка мира сезона 2019/20 принимала Польша. В нем снова из-за травмы не смогла принять участие наша лучшая конькобежка последних лет Екатерина Айдова. В ее отсутствие наибольший интерес для казахстанских болельщиков представлял мужской спринт.

В командной спринтерской гонке наша троица (первый разгоняющий – Артем Крикунов, второй – Артур Галиев, финишер – Станислав Палкин) показала 8-е время. Такое же место она занимает в общем зачете Кубка мира после двух прошедших этапов. Но сохранить эту позицию будет очень сложно, поскольку ниже располагаются команды таких сильных конькобежных стран, как США, Россия, Норвегия….. Между тем по итогам этапов КМ на мировое первенство смогут отобраться именно 8 команд.

Вернувшийся в строй после годичного перерыва (залечивал старые травмы) Роман Креч, довольно быстро пробежав неделей раньше свою коронную 500-метровку, получил право стартовать в высшем дивизионе «А», включающем 20 сильнейших на этой дистанции. Однако на сей раз его постигла неудача – он допустил сбой и показал худшее время в этой группе. В общем зачете КМ на «пятисотке» Креч теперь идет 21-м.

А вчера, в заключительный день этапа, казахстанцы (Максим Баклашкин, Демьян Гаврилов, Дмитрий Морозов и Виталий Щиголев) стали 8-ми в командной гонке преследования.

Футзал: и «Кайрат», и «Аят» стали последними в своих группах

Чтобы пробиться в «финал четырех» Лиги чемпионов УЕФА, «Кайрату» нужно было стать победителем своей группы в так называемом элитном раунде. Задача вроде бы облегчалась тем, что этот турнир проходил в Алматы, но, с другой стороны, казахстанскому клубу достались очень сильные соперники – испанский «Эль Посо», итальянский «Песаро» и португальская «Бенфика», то есть представители стран, чемпионаты которых являются сильнейшими в Европе. Некоторые даже назвали этот квартет «группой смерти».

В первый день «Кайрат» играл с «Эль Посо». Наша команда до перерыва смотрелась поинтереснее, но забить так и не смогла, зато сама на последних минутах пропустила гол. Впрочем, ближе к середине второй половины матча Луизиньо сравнял счет. После этого хозяева усилили натиск, однако стали пропускать контратаки, что в итоге привело к крупному поражению – 1:4. Назавтра «Кайрат» встречался с «Песаро» и к началу второго тайма проигрывал два мяча. Но вскоре в течение трех минут трижды поразил ворота соперника, а в самом конце матча поставил точку – 5:3. Результативные атаки нашей команды завершали Эдсон (дважды), Габриэл, Луизиньо и Оразов.

Последний игровой день начался с того, что «Эль Посо», проигрывая два мяча «Песаро», сумел незадолго до финального свистка спастись – 3:3. Это означало, что «Кайрат» потерял даже теоретические шансы на выход в «финал четырех». Мало того, он затем и сам потерпел поражение от «Бенфики» — 3:5. С тремя очками из девяти возможных «Кайрат» занял лишь 4-е место.

В другой группе элитного раунда выступал еще один казахстанский клуб – рудненский «Аят», на который, разумеется, никто не ставил. В первом своем матче он проиграл российской «Тюмени», принимавшей участников этого квартета, – 0:3, а затем действующему победителю Лиги чемпионов португальскому «Спортингу» – 0:5. Вчера последовало еще одно поражение, теперь от хорватского «Ново Вриеме» – 2:3. Таким образом, «Аят», как и «Кайрат», занял в своей группе 4-е место.

А в «финале четырех» сыграют представители лишь двух стран – «Эль-Посо» и «Барселона» (оба Испания), российские «Тюмень» и КПРФ (оба Россия).

Хоккей: все меньше побед и все больше поражений

На минувшей неделе «Барыс» провел в родных стенах три матча регулярного первенства КХЛ. В первом ему сопутствовал успех, хотя и не обошлось без овертайма, но затем последовали два поражения. Как следствие, теперь он хотя и занимает в турнирной таблице «Востока» 5-е место, его отрыв от клуба, идущего 9-м, то есть находящегося вне зоны «плэй-офф», составляет лишь три очка.

Сначала в Нур-Султан приехал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Эта команда отлично провела прошлый сезон, став в итоге первой в Восточной конференции, но нынешний чемпионат начала неудачно и лишь в последнее время стала подбираться к зоне потенциальных участников «плэй-офф». Матч с ней получился очень непростым. Казахстанский клуб дважды оказывался в положении отыгрывающегося и ценой немалых усилий восстанавливал равновесие – после точных бросков Дмитрия Шевченко и Линуса Виделля. А на первой минуте дополнительного времени Даррен Диц принес хозяевам льда победу – 3:2.

Поединок с казанским «Ак Барсом» начался для подопечных Андрея Скабелки, можно сказать, катастрофически: не прошла и первая половина стартового периода, как в их воротах побывали три шайбы. Во второй трети матча голов не было, а в заключительной «Барыс» пропустил еще дважды, ответив лишь одной результативной атакой (финский защитник Атте Охтамаа, реализовав численное большинство, открыл свой снайперский счет в играх за казахстанский клуб) – 1:5.

А вчера наша команда проиграла одному из аутсайдеров своей конференции хабаровскому «Амуру». Имея игровое преимущество и ведя в счете 2:0 (Аркадий Шестаков и Павел Акользин), она, тем не менее, позволила сопернику в основное время восстановить равновесие, а в овертайме пропустила третью шайбу – 2:3.

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