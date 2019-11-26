Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Девять трудовых конфликтов зафиксировано в Казахстане в 2019 году, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«В этом году по республике имело место девять трудовых конфликтов. Из них семь произошли в западных регионах страны на нефтегазовых и нефтесервисных предприятиях с иностранным участием. Основными причинами конфликтов стали вопросы повышения зарплаты и неравные условия труда и быта местных и иностранных работников», — сказал Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

В связи с этим, доложил министр, инспекторами труда совместно с органами прокуратуры завершены проверки 95 предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу (ИРС) свыше 30 человек, было выявлено и устранено 930 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства, выравнены зарплаты 474 местных и иностранных работников, отозвано 681 разрешение, выдворено за пределы страны 393 иностранных работников.

В министерстве выступают за ежегодное проведение проверок предприятий, привлекающих ИРС, и усиление административной ответственности за нарушение законодательства.

«Также министерством подготовлены поправки в законодательство, направленные на сокращение объема ежегодных квот, а также привлечения иностранного персонала по рабочим специальностям, и на введение обязательств работодателя по замене иностранных работников, привлекаемых по третьей и четвертой категориям, казахстанскими кадрами», — добавил Нурымбетов.

Вместе с тем он подчеркнул, что важным инструментом предупреждения трудовых конфликтов является заключение коллективных договоров, в которых возможно регулирование взаимоотношений между работодателем и работниками.

«Несмотря на то, что на сегодня колдоговорами охвачено 96,7% крупных и средних предприятий, возникновение трудовых конфликтов указывает на низкое качество и содержание имеющихся коллективных договоров. Здесь активность должны проявить объединения работников», — считает глава минтруда.

В свою очередь минтруда, согласно утвержденного правительством комплексного плана по разрешению социальной напряженности, в рамках карты трудовых рисков в ноябре текущего года охватило мониторингом 359 проблемных предприятий, находящихся в зоне риска, с численностью более 170 тыс. работников. Было отмечено, что в зоне высокого риска находятся предприятия Нур-Султана, Мангистауской, Актюбинской и Атырауской областей.