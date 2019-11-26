Возможное повышение цен на бензин на Т10 с 2020 года в РК зависит от рынка – МНЭ

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Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в РК зависит от рынка.

«На сегодняшний день акциз стоимости бензина составляет Т8. Цена бензина Т150. Мы увеличиваем ставку акциза с Т10 500 до Т24 435 к цене литра. Это увеличение будет на Т10. То есть акциз увеличится с Т8 до Т18. Таким образом, цена вырастит на 6% – с Т150 до Т160. Но здесь я что хотел бы заметить. Ведь акциз – это не единственная составляющая стоимости, себестоимости цены продажи бензины. В связи с этим, поскольку мы строим рыночную экономику, есть предложение, спрос. В связи с этим, на мой взгляд, все-таки цена напрямую увеличиваться не будет», — сказал директор департамента налоговой политики министерства национальной экономики (МНЭ) РК Азамат Амрин в кулуарах правительства во вторник.

При этом он привел в пример повышение акцизов с 2015 году – с Т4500 до Т10 500, когда «цены на бензин не поднимались».

«Мы просчитали влияние на инфляцию. У нас индекс потребительских цен считается на основании более 500 наименований товаров. Три из них – бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – вклад 0,6%. В связи с этим на инфляцию в итоге мультипликативно порядка 0,35% будет сделано (влияние – КазТАГ). То есть это в принципе в том коридоре, который установил Национальный банк – 4-6%», — пояснил Амрин.

По его словам, на сегодняшний день постановление правительства направлено на согласование с государственными органами.

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«После согласования с отраслевыми государственными органами постановление выносится на заседание правительства, где будет приниматься уже коллегиальное решение. Введение будет с 1 января 2020 года», — сообщил спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, глава департамента налоговой политики МНЭ РК несколько раз менял позицию по вопросу повышения цены на бензин.

«Я привел пример уже, у нас уже аналогичное (повышение акциз на бензин – КазТАГ) было. Я считаю, все-таки прямого увеличения (цены на бензин – КазТАГ) на размер акциза не будет», — сказал чиновник после очередного уточняющего вопроса журналистов.

Он привел пример, когда в конце 2018-начале 2019 года цена на бензин составляла Т156 за литр. Затем, по его словам, цена на бензин упала до Т148-150 за литр. То есть это «вопрос спроса и предложения».

Также Амрин отметил, что правительство не регулирует цены на бензин и повышения цены на бензин «за счет регулирования цены государством» не будет.

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Кроме того, он назвал причины повышения стоимости акциза на бензин.

«Вы знаете, много причин. Одна из них, на мой взгляд, основной принцип налогообложения – налоги должны соответствовать уровню и размеру услуг, предоставляемых государством. В связи с этим, вы знаете, социальные обязательства государства растут, увеличиваются заработные платы гражданским служащим, в здравоохранении увеличиваются (расходы – КазТАГ), увеличивается количество получателей АСП (адресной соцпомощи – КазТАГ). Вот эти все деньги будут использованы на эти все цели», — объяснил директор департамента.

Также он прокомментировал предложение министра энергетики отменить транспортный налог на малолитражки.

«Если мы будем транспортный налог в акциз бензина вкладывать, в связи с этим что произойдет? Есть большие машины, которые большой налог до Т500 тыс. (оплачивают – КазТАГ). (…) Он через бензин налог этот будет платить намного меньше. В связи с этим те, у кого налог, наоборот, маленький – есть Т7 тыс. которые налог платят – через бензин они будут платить намного больше. То есть вот это будет немножко несправедливо. Потому что мы переносим нагрузку с больших машин на маленькие. Ну, естественно, вы знаете, сейчас таксисты на малолитражках ездят. Бензина очень много они сжигают. В связи с этим вот этот перенос будет несправедлив», — сообщил Амрин.

Отвечая на вопрос: «не боитесь ли Вы социального недовольства как в Иране?», спикер заявил, что «прямого роста цен на Т10 не будет».

«Ну это рынок. Мы не можем сейчас сказать. Максимально на Т10 (возможно повышение цен на бензин – КазТАГ), но поскольку у нас рыночная экономика, еще раз говорю, цена может варьироваться. Я про литр говорю», — повторил он.

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Напомним, 17 октября министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

22 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полагал, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената Даленов заявил, что на Т10 планируют повысить акциз на бензин в Казахстане с 2020 года. Он отметил, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.

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