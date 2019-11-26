Возможное повышение цен на бензин на Т10 с 2020 года в РК зависит от рынка – МНЭ

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в РК зависит от рынка.

«На сегодняшний день акциз стоимости бензина составляет Т8. Цена бензина Т150. Мы увеличиваем ставку акциза с Т10 500 до Т24 435 к цене литра. Это увеличение будет на Т10. То есть акциз увеличится с Т8 до Т18. Таким образом, цена вырастит на 6% – с Т150 до Т160. Но здесь я что хотел бы заметить. Ведь акциз – это не единственная составляющая стоимости, себестоимости цены продажи бензины. В связи с этим, поскольку мы строим рыночную экономику, есть предложение, спрос. В связи с этим, на мой взгляд, все-таки цена напрямую увеличиваться не будет», — сказал директор департамента налоговой политики министерства национальной экономики (МНЭ) РК Азамат Амрин в кулуарах правительства во вторник.

При этом он привел в пример повышение акцизов с 2015 году – с Т4500 до Т10 500, когда «цены на бензин не поднимались».

«Мы просчитали влияние на инфляцию. У нас индекс потребительских цен считается на основании более 500 наименований товаров. Три из них – бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – вклад 0,6%. В связи с этим на инфляцию в итоге мультипликативно порядка 0,35% будет сделано (влияние – КазТАГ). То есть это в принципе в том коридоре, который установил Национальный банк – 4-6%», — пояснил Амрин.

По его словам, на сегодняшний день постановление правительства направлено на согласование с государственными органами.

«После согласования с отраслевыми государственными органами постановление выносится на заседание правительства, где будет приниматься уже коллегиальное решение. Введение будет с 1 января 2020 года», — сообщил спикер.

Отвечая на вопросы журналистов, глава департамента налоговой политики МНЭ РК несколько раз менял позицию по вопросу повышения цены на бензин.

«Я привел пример уже, у нас уже аналогичное (повышение акциз на бензин – КазТАГ) было. Я считаю, все-таки прямого увеличения (цены на бензин – КазТАГ) на размер акциза не будет», — сказал чиновник после очередного уточняющего вопроса журналистов.

Он привел пример, когда в конце 2018-начале 2019 года цена на бензин составляла Т156 за литр. Затем, по его словам, цена на бензин упала до Т148-150 за литр. То есть это «вопрос спроса и предложения».

Также Амрин отметил, что правительство не регулирует цены на бензин и повышения цены на бензин «за счет регулирования цены государством» не будет.

Кроме того, он назвал причины повышения стоимости акциза на бензин.

«Вы знаете, много причин. Одна из них, на мой взгляд, основной принцип налогообложения – налоги должны соответствовать уровню и размеру услуг, предоставляемых государством. В связи с этим, вы знаете, социальные обязательства государства растут, увеличиваются заработные платы гражданским служащим, в здравоохранении увеличиваются (расходы – КазТАГ), увеличивается количество получателей АСП (адресной соцпомощи – КазТАГ). Вот эти все деньги будут использованы на эти все цели», — объяснил директор департамента.

Также он прокомментировал предложение министра энергетики отменить транспортный налог на малолитражки.

«Если мы будем транспортный налог в акциз бензина вкладывать, в связи с этим что произойдет? Есть большие машины, которые большой налог до Т500 тыс. (оплачивают – КазТАГ). (…) Он через бензин налог этот будет платить намного меньше. В связи с этим те, у кого налог, наоборот, маленький – есть Т7 тыс. которые налог платят – через бензин они будут платить намного больше. То есть вот это будет немножко несправедливо. Потому что мы переносим нагрузку с больших машин на маленькие. Ну, естественно, вы знаете, сейчас таксисты на малолитражках ездят. Бензина очень много они сжигают. В связи с этим вот этот перенос будет несправедлив», — сообщил Амрин.

Отвечая на вопрос: «не боитесь ли Вы социального недовольства как в Иране?», спикер заявил, что «прямого роста цен на Т10 не будет».

«Ну это рынок. Мы не можем сейчас сказать. Максимально на Т10 (возможно повышение цен на бензин – КазТАГ), но поскольку у нас рыночная экономика, еще раз говорю, цена может варьироваться. Я про литр говорю», — повторил он.

Напомним, 17 октября министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

22 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полагал, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената Даленов заявил, что на Т10 планируют повысить акциз на бензин в Казахстане с 2020 года. Он отметил, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.