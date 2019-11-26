Исламская Республика Иран заявляет о восстановлении в стране спокойствия после многодневных беспорядков

Информационное агентство Fars, близкое к ультраконсервативным кругам, сообщило в воскресенье со ссылкой на сотрудников полиции о том, что «180 лидеров недавних беспорядков были опознаны и арестованы»

Издание Le Devoir со ссылкой на корреспондента информационного агентства France-Presse в Тегеране опубликовало статью под названием «L’Iran promet de punir les «mercenaires» — «Иран обещает наказать «наемников».

В ней говорится так: «Иран в воскресенье пообещал сурово наказать «наемников», арестованных в ходе протестных и насильственных акций, которые потрясли страну вслед за резким ростом стоимости бензина.

Исламская Республика заявляет, что она восстановила спокойствие после многодневных беспорядков, разразившихся 15 ноября через несколько часов после явившегося для населения полным сюрпризом объявления о повышении цен на горючее.

Доступ к глобальной сети Интернет, который власти страны закрыли на всей территории страны еще 16 ноября, в воскресенье все еще не был восстановлен до докризисного уровня.

Информационное агентство Fars, близкое к ультраконсервативным кругам, сообщило в воскресенье со ссылкой на сотрудников полиции о том, что «180 лидеров недавних беспорядков были опознаны и арестованы».

«Мы арестовали всех марионеток и наемников, и они признались в том, что действовали в интересах Америки, «Монафегина» и других», — заявил на проводившейся в Тегеране пресс-конференции контр-адмирал Али Фадави, заместитель главнокомандующего Революционной гвардией, идеологической армией Исламской Республики.

Контр-адмирал Али Фадави. (Фото: press TV)



«Монафегин» («Лицемеры» на фарси) — это термин, под которым лидеры Исламской Республики обычно подразумевают «Народных моджахедов Ирана» (НМИ), находящуюся в изгнании оппозиционную группу, ответственную за многочисленные теракты в Иране, осуществленные в 1980-х годах, и квалифицируемую официальным Тегераном как «террористическая» секта.

«Наш ответ, безусловно, будет пропорционален их жестокости», — предупредил Фадави, намекая на Соединенные Штаты Америки.

«Мы их всех арестовали, и, если Бог даст, судебная власть вынесет им приговоры по максимуму», — сказал еще контр-адмирал Фадави в кулуарах собрания Басиджа, группы добровольцев-исламистов, которые могут выступать в качестве вспомогательных сил правопорядка.

Определение общего количества людей, арестованных за участие в протестных выступлениях, сложно. Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека говорил о проведении «свыше 1000» арестов.

Иранские власти сообщили о пяти случаях смерти, однако Amnesty International считает, что более 100 манифестантов были убиты. ООН выразила обеспокоенность в связи с тем, что речь может идти о гибели «десятков» людей.

Касаясь темы беспорядков, в ходе которых были сожжены или подверглись нападениям заправочные станции, полицейские участки, мечети и общественные здания, генерал Салар Абуш, высокопоставленный функционер Бассиджа, назвал события четверга «настоящей мировой войной против политической системы» Исламской Республики Ирана.

Он обвинил «коалицию зла», состоящую из «сионистов, Америки и Саудовской Аравии», в том, что именно она является источником «мятежа». Официальные представители Корпуса стражей исламской революции дополнили этот список, внеся туда еще британские и французские спецслужбы».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Весной нынешнего года официальный Вашингтон признал Корпус стражей исламской революции, являющийся системной (то есть официальной и законной) структурой в Иране, международной террористической организацией. Правда, официальный Тегеран не остался в долгу и, в свою очередь, объявил весь контингент американских вооруженных сил на Ближнем Востоке террористической организацией.

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