Инструкции для проноса смартфонов в здания госорганов могут подписать до 2020 года в РК

Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Инструкции для проноса смартфонов в здания государственных органов могут подписать до 2020 года в Казахстане.

«Оно принято – это постановление (о разрешении проноса смартфонов в здания госорганов – КазТАГ). Оно означает, что после его утверждения соответствующие владельцы данных зданий, в которых располагаются сегодня государственные органы, должны с полицией подписать соответствующие изменения в инструкцию, и госслужащие после этого момента смогут спокойно пользоваться смартфонами (в зданиях госорганов – КазТАГ)», — сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в кулуарах правительства во вторник.

При этом он несколько раз акцентировал внимание на важности понимания, что «вопросы информационной безопасности никто не отменял».

«И, конечно же, вопросы информационной безопасности – это целиком и полностью ответственность госслужащих, которые пользуются (смартфонами на работе – КазТАГ) и руководителя государственного органа», — отметил Жумагалиев.

По его словам, после вынесения постановления правительства дело остается за подписанием соответствующих инструкций.

«Инструкции владельцы зданий и непосредственно полиция, которая соответствующую охрану осуществляют, я думаю, в ближайшее время подпишут, и после этого госслужащие смогут пользоваться своими смартфонами», — объяснил министр.

При этом в разных госорганах внос смартфонов госслужащим могут разрешить в разное время, так как «они в разных зданиях располагаются».

«Вопросы касательно граждан (вноса ими смартфонов в здания госорганов – КазТАГ) будут решаться соответствующими инструкциями», — добавил Жумагалиев.

В свою очередь министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в кулуарах правительства назвал более конкретные сроки, когда чиновники смогут заносить смартфоны на работу.

«Таких сроков конкретных нет, потому что это постоянный процесс согласования и обсуждения. В каждом госоргане он согласуется где-то, по-моему, в течение месяца. Я думаю, да (до нового года – КазТАГ) к какому-то решению придем», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов, успеют ли согласовать этот вопрос до нового года.

Отвечая на вопрос, нужен ли вообще был запрет на смартфоны, Абаев заявил, что «и через это тоже мы должны были пройти».

«Ну, тут же вопрос многих факторов касается, в том числе, наверно, какого-то определенного для госслужащих, для всех нас вопроса психологической устойчивости, зависимости от смартфонов», — добавил министр.

При этом Абаев не смог вспомнить, кто был инициатором запрета на пользование смартфонами в зданиях госорганов.

Напомним, проносить смартфоны госслужащим в здание из-за участившихся случаев «утечки» служебной информации в Казахстане запретили весной 2016 года.