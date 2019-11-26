Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка Т1,5 млрд составляет задолженность по зарплате в Казахстане, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«На сегодня задолженность по зарплате составляет Т1,42 млрд (на начало 2018 года она составляла Т2,16 млрд, таким образом, снижена на 34%, или на Т740 млн). Наибольшая задолженность приходится на Нур-Султан (Т223 млн), Алматы (Т212 млн) и Актюбинскую область (Т154 млн)», — сказал Нурымбетов на заседании правительства во вторник.

По данным минтруда, только с начала текущего года руководителям предприятий, допустивших задолженность, выданы 1,2 тыс. предписаний и наложены штрафы на Т136 млн.

«В результате принятых мер защищены права более 36 тыс. работников, которым выплачено Т5,1 млрд текущей задолженности. В целях усиления принимаемых мер на сегодня решается вопрос включения предписания инспекторов труда в перечень исполнительных документов судебных исполнителей и усиления административной ответственности работодателей за правонарушения по невыплате зарплаты», — доложил Нурымбетов.

Вместе с этим министр не мог не отметить рост текущих зарплат казахстанцев.

«С 1 января минимальная заработная плата повышена в 1,5 раза. В рамках социальной ответственности 203 тыс. предприятий республики повысили заработную плату 1,2 млн работников на 32% (с Т46 тыс. до Т61 тыс.). В настоящее время, средняя заработная плата по стране составляет Т182 тыс. Согласно перечню «Эффективности рынка труда» Международного экономического форума, Казахстан в 2019 году занял 25 место среди 141 стран, обогнав Грузию (37), Россию (62) и Украину (69)», — резюмировал глава минтруда.