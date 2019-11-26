Только на 10 тыс. человек рассчитан палаточный лагерь службы спасения Алматы на случай ЧС

Алматы. 26 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только на 10 тыс. человек рассчитан палаточный лагерь службы спасения Алматы на случай чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил директор «Службы спасения Алматы» Дмитрий Чухонцев.

«У нас на складах (на случай ЧС – КазТАГ) находится платочный лагерь на 10 тыс. человек со столовыми, и так далее», — сказал Чухонцев на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что сказать, какое количество людей в Алматы подвергнется воздействию ЧС, сложно.

«Сейчас сказать, какое количество людей подвержено воздействию при возникновении ЧС, зависит от самого ЧС. Вдоль русел рек горожане могут подвергнуться воздействию той или иной ситуации», — пояснил он.

В свою очередь начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров сообщил, что информация о том, сколько человек в городе могут пострадать при сильном разрушительном землетрясении, является информацией ограниченного доступа.

«Расчеты проводятся, данные эти являются информацией ограниченного доступа по понятным, наверное, причинам. Очень трудно спрогнозировать то, что произойдет в Алматы. С этой целью было паспортизировано около 10 тыс. зданий, таким образом, мы получили уникальную базу данных о состоянии зданий», — добавил он.

При этом Аубакиров сообщил, что, согласно исследованиям 200-250 зданий Алматы, проведенным около шести лет назад, примерно 70% зданий и сооружений города будут полностью или частично разрушены при землетрясении силой 9-10 баллов. Однако, он отметил, что данные управления архитектуры города отличаются в разы, «но в целом, это не успокаивает».

«Ряд мер, которые будут выполнены после случившегося события, предусмотрены заранее. Это планы реагирования на ЧС. Почему японцы говорят о необходимости обучения самопомощи и взаимопомощи? Спасатели тоже люди, они будут подвержены тому же самому, что и весь город. Помощь спасателей может прийти не сразу. Такие мероприятия заложены на республиканском уровне, потому что сами мы эти проблемы бы не смогли решить», — отметил он.