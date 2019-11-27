Ряд документов подписан по итогам госвизита Токаева в Кыргызстан

Алматы. 27 ноября. КазТАГ — Ряд документов подписан по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«По итогам государственного визита Токаева в Кыргызскую Республику подписан ряд документов», — сообщили в пресс-службе президента КР в среду.

Так, подписаны следующие двусторонние документы: совместная декларация глав государств КР и РК; комплексная программа сотрудничества между КР и РК на 2020-2022 годы; соглашение между правительством КР и правительством РК о совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» КР и «Карасу-автодорожный» РК; соглашение между правительством КР и правительством РК о сотрудничестве в области миграции; соглашение между генеральным штабом Вооруженных сил КР и министерством обороны РК об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных сил КР и Вооруженных сил РК; соглашение между государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве КР и комитетом по финансовому мониторингу министерства финансов РК о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями; соглашение между министерством здравоохранения КР и министерством здравоохранения РК; меморандум о взаимном сотрудничестве между государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при правительстве КР и комитетом технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК в области обмена опыта в проведении метрологического надзора; соглашение между АПЗИ КР и АО «НК «Kazakh Invest»;

Также сообщается, что по итогам V заседания Высшего межгосударственного совета КР и РК подписаны следующие решения: о дальнейшем развитии кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества; о пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе; о сотрудничестве в сфере логистики; о культурно-гуманитарном сотрудничестве между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан.