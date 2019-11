Адресованная туркам просьба американцев не ставить российские зенитные ракетные комплексы на боевое дежурство повисает в воздухе

К вопросу о том, почему же Вашингтон не может позволить себе роскошь поссориться с Анкарой по-настоящему

Газета Yeni Şafak со ссылкой на информационное агентство Reuters опубликовала статью под названием «Russia, Turkey may sign new contract on S-400 missile systems in 2020» — «Россия и Турция могут подписать новый контракт по ракетным системам С-400 в 2020 году».

Реджеп ЭРДОГАН и Владимир ПУТИН. (Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS)

В ней говорится так: «Россия планирует подписать новый контракт с Турцией на поставку своих зенитных ракетных комплексов С-400 в первой половине 2020 года, заявил генеральный директор российского государственного экспортера вооружений «Рособоронэкспорт» Александр Михеев», — сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов», — сказал корреспонденту РИА Новости Михеев».

Газета Daily Sabah опубликовала подготовленный совместно с информационным агентством Reuters материал под названием «Russia plans to sign new S-400 deal with Turkey in 2020» — «Россия планирует подписать с Турцией новое соглашение на поставку С-400 в 2020 году».

В нем излагается следующее: «Контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава «Рособороэкспорта» Александр Михеев.

«Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы» — цитирует РИА Новости его слова.

Михеев также сказал о том, что обе стороны обсуждали финансовые вопросы, связанные с новым соглашением.

В период с июля по сентябрь Россия поставила в Турцию две батареи системы С-400. В понедельник турецкие вооруженные силы приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных комплексов неподалеку от Анкары».

Вышеизложенная информация представляется лишним доказательством того, что адресованная турецким властям просьба американской администрации не ставить российские зенитные ракетные комплексы на боевое дежурство повисает в воздухе. Пока что Анкара ее достаточно решительно игнорирует и не оставляет Вашингтону иного выбора, кроме как ввести по отношению к Турции уже обещанные экономические санкции. Ранее Дональд Трамп, напомним, грозился «обрушить» экономику своего союзника по НАТО. Такие угрозы, казалось бы, должны отрезвить турецкое руководство, сталкивающееся с серьезными внутриполитическими проблемами на фоне усугубляющихся экономических трудностей, растущей безработицы и снижения рейтинга одобрения Реджепа Тайипа Эрдогана на целых 10 процентов. Но оно продолжает следовать жесткой линии в отношении США и других союзников страны по НАТО. На чем основывается такая твердость политической воли Анкары? Видимо — на понимании того, что США все же не решатся пойти на большую ссору с Турцией, то есть на введение серьезных мер вроде тех, какие действуют, скажем, в отношении Ирана. Ибо при таком варианте развития событий американцы рискуют вообще лишиться важнейшего союзника, представляющего собой форпост на южном фланге североатлантического альянса.

Связи Америки с Турцией под началом Реджепа Тайипа Эрдогана складываются довольно-таки проблематично. Серьезные конфликтные ситуации в отношениях между Белым домом и официальной Анкарой возникали и в прежние времена. То есть – еще до прихода Дональда Трампа в Белый дом. И в таких случаях первым задний ход дает, как правило, американская, а не турецкая сторона.

Так, к примеру, стоило в 2014 году американскому вице-президенту Джо Байдену допустить на публике неосторожное высказывание касательно поддержки Анкарой исламистских боевиков, так тут же из турецкой столицы последовала резкая отповедь с требованием извинений. И ему пришлось позвонить лидеру Турции и извиниться перед ним. «Вице-президент Джо Байден провел беседу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы разъяснить ситуацию. Он принес извинения за любые намеки на то, что Турция или другие союзники снабжали ИГ оружием или оказывали какую-то другую поддержку», — сообщила тогда пресс-служба Белого дома. Между тем, пресса зепестрела заголовками следующего содержания: «Biden’s slip creates headache for White House» — «Промах Байдена создает головную боль для Белого дома» (Spokesman Review), «Biden’s apology hides the truth» — «Извинение Байдена скрывает правду» (Al-Monitor‎), «Joe Biden Apologizes for Telling the Truth» — «Джо Байден извиняется за правду» (New York Times). В указанном сравнительном примере для темы нашего разговора важны не правда или не неправда как таковая из уст Джо Байдена, а то, что американский вице-президент, столкнувшись с болезненной реакцией турецкого президента, счел за благо принести ему всяческие извинения.

И он представляет собой наглядное доказательство того, что Вашингтон не может позволить себе роскошь поссориться с Анкарой по-настоящему.

***

