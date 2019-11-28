Токаев призвал ОДКБ к более активной позиции в Евразии

Нур-Султан. 28 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к более активной позиции в Евразии, сообщает пресс-служба Акорды.

«Отмечая необходимость наращивания политического диалога в области международной безопасности, глава государства заострил внимание на ответственности ОДКБ за обеспечение безопасности территории, расположенной в центре Евразии. По его мнению, организация могла бы выступить с более активной позиции, связывая Европу и Азию в единую Евразийскую платформу безопасности», — сообщили в Акорде в четверг по итогам сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.

Для достижения этой цели Токаев предложил рассмотреть ряд задач. В частности, он указал на необходимость поработать над международной репутацией ОДКБ.

«Мы не противостоим кому-либо, а напротив – готовы к взаимовыгодному диалогу. Этот принцип важно продвигать», — сказал президент.

В данном контексте он напомнил о важности принятого в мае 2019 года открытого обращения глав МИД стран-членов ОДКБ к контрпартнерам из НАТО, которое касалось укрепления взаимного доверия и развития сотрудничества.

«Токаев отметил важность дальнейшего развития институтов партнера и наблюдателя при ОДКБ, решение о создании которых было принято в прошлом году в столице Казахстана. По его мнению, первые результаты деятельности этих институтов уже заметны. Президент также призвал наращивать экспертно-диалоговую инфраструктуру вокруг ОДКБ. Как считает глава государства, целесообразно подумать об организации в рамках одной из следующих сессий совета коллективной безопасности международной конференции на уровне министров, секретарей совбезов, крупных экспертов и зарубежных гостей. В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел Мюнхенскую конференцию, которая, по его мнению, изначально задумывалась как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО, а в настоящее время является авторитетным форумом для обсуждения самых насущных проблем безопасности Европы», — отметили в пресс-службе.

В выступлении был поднят вопрос противодействия терроризму в зоне ответственности ОДКБ, в частности, в Афганистане.

«Официальные власти сегодня контролируют только чуть более половины территории страны, на которой проживает 65% населения. Остальная часть Афганистана находится под контролем террористических организаций. Имея такой источник угроз с юга, ОДКБ крайне необходимо держать в тонусе силы и средства по борьбе с международным терроризмом и другими угрозами», — сказал Токаев.

Он проинформировал участников Саммита о результатах специальной гуманитарной операции «Жусан», в ходе которой профильными органами Казахстана из Сирии было эвакуировано 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей. Президент сообщил, что буквально накануне был осуществлен вывоз группы детей из Ирака.

«Касым-Жомарт Токаев также привлек внимание к вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и укрепления сотрудничества в сфере информационной и кибербезопасности», — говорится в сообщении.

Завершая свое выступление, руководитель казахстанской делегации поблагодарил президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова за серьезные успехи кыргызского председательства в ОДКБ, а также поздравил российских коллег, к которым перешло председательство в организации.

«По итогам саммита лидеры государств-членов ОДКБ приняли политическое заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности. Принятые в Бишкеке документы направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в рамках ОДКБ. Они демонстрируют открытость организации и ее позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами», — заключили в Акорде.