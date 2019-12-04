Если завтра война…

Зачем правительству понадобилась продовольственная «идея чучхе»?

Во вторник пришла радостная новость: не пройдет и четырёх лет, как внутренний рынок Казахстана забудет об импортных продуктах. Такую амбициозную задачу поставил на заседании правительства его глава Аскар Мамин.

Вроде бы, дело хорошее. Тем более, ели верить министру сельского хозяйства Сапархану Омарову, для полного самообеспечения осталось «закрыть» всего шесть импортозависимых позиций на общую сумму в 505 млн. долларов.

Как выяснилось, мы не обеспечиваем себя мясом птицы (здесь доля импорта 49% или 191,5 тысячи тонн), колбасами и колбасными изделиями (39%, около 30 тысяч тонн), сырами и творогом (46,5%, 21,9 тысячи тонн), яблоками (31,5%, 101 тысяча тонн). Ощутимее всего мы «провисаем» по сахару (250 тысяч тонн, 57,3%) и рыбе (30,6 тысячи тонн, 72%). По остальным 13 наименованиям социально значимых продуктов питания наши аграрии полностью обеспечивают потребности страны.

Впрочем, специалисты за пределами Минсельхоза считают эту статистику чистым лукавством, поскольку самый социально-значимый для Казахстана продукт – мясо мы импортируем из целого ряда стран – от России, Беларуси и Украины до Аргентины, Парагвая и Уругвая.

Хорошо это или плохо? С позиций «кумысного патриота» – хуже некуда. А если взглянуть с колокольни здравого смысла? Скажем, в том же Парагвае килограмм мяса стоит 2 доллара, а в Казахстане – минимум 5. Да и по качеству латиноамериканские стейки не уступят нашим. Про белорусские и российские колбасы даже и говорить не стоит – здесь отечественный производитель проигрывает по всем статьям.

Так зачем же вкладывать сотни миллиардов тенге (а всего на «защиту внутреннего рынка» Минсельхоз просит 770 миллиардов тенге), если на выходе получится уж никак не дешевле и, главное, не вкуснее. К тому же, заместить импорт, скажем, птичьего мяса задача, по мнению многих экспертов, и вовсе невыполнимая. Ведь, придется строить три-четыре огромные птицефабрики, каждая из которых встанет минимум в 100 миллионов долларов.

Но что дальше? Допустим, мы закроем потребность крошечного, в сущности, внутреннего рынка Казахстана. А куда девать остальное? Кто-то скажет: есть «безразмерный» китайский рынок. Но на него ориентированы едва ли не все проектируемые и уже строящиеся на деньги Поднебесной предприятия сельхозпереработки. А наши птицефабрики, возведённые на бюджетные средства, на этом рынке окажутся непрошеными гостями. Такое дорогое и неэффективное импортозамещение Казахстан рискует не потянуть.

Где же выход? Специалисты не стесняются утверждать, что разумный импорт – это совсем не плохо, и достижение полной независимости от него не должно становиться самоцелью. Нужен сбалансированный подход: какие-то позиции (те же сахар или молоко) вполне реально заместить полностью, по другим (мясо птицы или яблоки) не зазорно ориентироваться на поставки извне.

Можно понять, когда наши «чиновники от сохи» мечтают об увеличении экспорта мяса и мясопродуктов. Правда, эти мечты пока плохо коррелируются с реальностью: наше мясо из-за высокой себестоимсти не очень конкурентоспособно. До амбициозной планки экспорта в 60 тысяч тонн в год, установленной еще при министре Мамытбекове, нам до сих пор как до Луны. Хотя, направление весьма перспективное, способное принести в казну столь необходимую сегодня валюту. И ничего страшного, если наше мясо по конкурентоспособной цене уйдет за рубеж – внутреннюю потребность закроют те же россияне с белорусами или монголы. Кстати, во всем мире – это нормальная практика: США по одним видам сельхозпродукции выступают как крупнейшие в мире экспортёры, по другим – импортеры. А Украина, к примеру, без стеснения признает, что с некоторых пор стала завозить даже свинину.

Зато Незалежная входит в первую пятёрку мировых экспортёров пшеницы, а Казахстан, который еще вчера в ней уверенно присутствовал, сюда лишь замыкает первую десятку. Между тем, зерновые и, прежде всего, пшеница – стратегический товар, способный серьёзно укрепить позиции государства на международной арене. Более того, эта статья экспорта может рассматриваться в перспективе как альтернатива основному на сегодня поставщику «зелени» в казну – нефтянке, переживающей ныне не самые лучшие времена.

Так может быть, стоит вкладывать бюджетные деньги не в гонку за призрачным импортозамещением, а в те же пахотные земли? Несколько лет назад в открытой печати появились убийственные цифры: Беларусь вкладывает в один гектар пашни 40$, а Казахстан – всего 4$. И хотя сегодня в аграрном секторе крутятся огромные деньги, очень сомнительно, что мы догнали белорусов по этому показателю. А ведь, за счет этих вложений «Батькины дети» развивают кормовую базу для скота и в итоге заваливают наши магазины своей колбасой и прочими мясными деликатесами. А мы в свое время умудрились и здесь отличиться: закупали за валюту импортных бычков и буренок, не выдерживавших нашего аскетического рациона…

Мы вообще легких путей не ищем: теряем огромные и перспективные внешние рынки — зато клятвенно обещаем через 4 года «обеспечить внутренние потребности на 80-100%».

Зачем эта «идея чучхе»? Неужто завтра война? Сдается, все гораздо прозаичнее – кому-то не терпится поскорее освоить бюджетные миллиарды…

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.