Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ — Тело еще одного погибшего обнаружили на месте ДТП с автобусом на трассе Кызылорда – Кумколь, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«(Тело – КазТАГ) еще одного погибшего нашли на месте ДТП», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов во вторник.

Он уточнил, что всего в результате ДТП погибли восемь человек, в салоне автобуса находились – 36.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в 05.25 на автодороге Кызылорда – Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил ее опрокидывание. Автобус следовал по маршруту Кумколь – Кызылорда. Происшествие произошло в 85 км от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыты телефоны горячей линии +7 (7242) 24-41-61, +7 (7242) 70-03-28.

Позднее стало известно, что на месте происшествия обнаружены тела шестерых погибших, 29 пострадавших извлечены из автобуса, один из которых скончался по дороге в больницу.