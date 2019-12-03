Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Осадки около и больше нормы ожидаются в декабре на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части республики температура в декабре ожидается близкой к климатической норме, в северных и восточных регионах – ниже нормы на 1 градус Цельсия, в южных и юго-западных регионах теплее на 1 градус Цельсия. Количество осадков предполагается около и больше нормы на большей части территории РК, меньше нормы – преимущественно в юго-западной половине республики», — говорится в распространенном во вторник консультативном прогнозе погоды на декабрь.

По данным синоптиков, в середине первой декады с выходом южного циклона ожидаются осадки, на юге местами сильные (преимущественно виде дождя), туман, гололед, усиление ветра до 15-25 метров в секунду, в северных регионах с метелью, а также повышение температуры воздуха. В конце декады с затоком холодных воздушных масс с районов Скандинавии на большей части республики ожидается умеренно морозная погода.

«В связи с этим ожидается колебание температуры воздуха: на западе, северо-западе ночью от -3-13 до -8-15, на юго-западе -3, днем от -2 до +3, на юго-западе от +8 до -2-10 мороза; на юге и юго-востоке ночью от +3+8, местами -5, до -5-13, днем от +5+15 до 0+5; на севере, центре и востоке республики ночью от -5-15 до 0-8, днем от -3+5 до -2-12», — уточнили в «Казгидромете».

Очередные волны холода предполагаются во второй и третьей декадах: в юго-западной половине ночью до -10-20, днем до -5-10, в северо-восточной половине ночью до -20-35, днем до -10-20.