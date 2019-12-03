Около 1 млн объектов недвижимости в РК зарегистрировано за умершими или мигрантами – Смаилов

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 1 млн объектов недвижимости в РК зарегистрировано за умершими или мигрантами, сообщил первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«По недвижимости в системе «Регистр недвижимости» (ГБД РН) из обработанных 17,3 млн сведений 2,6 млн сведений актуализированы и приведены в порядок. При этом выявлено, что 843 тыс. объектов недвижимости зарегистрировано за умершими лицами или выехавшими за пределы республики», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

В связи с чем министерству индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) совместно с местными исполнительными органами (МИО) необходимо, как считает первый вице-премьер, проработать вопрос о признании бесхозным имущества, принадлежавшего умершим и выехавшим за пределы Казахстана.

Также, по его словам, по земельным участкам в системе министерства сельского хозяйства (комитет по управлению земельными ресурсами) из обработанных 3,6 млн сведений 116 тыс. сведений актуализированы и приведены в порядок, однако отсутствие классификатора «целевого назначения» при выдаче актов на землю усложняет процесс автоматического расчета налогов.

«Кроме того, имеется большое количество фактов выдачи актов на землю без регистрации прав собственности», — сказал глава минфина.

Он отметил, что МИО необходимо обеспечить регистрации выданных актов на землю.

По линии транспорта в системе министерства внутренних дел (комитет административной полиции) из обработанных 4,5 млн сведений 933 тыс. ошибочных сведений актуализированы и приведены в порядок. Осталось порядка 64 тыс. ошибочных записей (1,5%).

«Актуализация баз данных госорганов с начала года включила обработку более 25 млн сведений, актуализировано свыше 3,6 млн ошибочных сведений, в том числе, связанные с историческими сведениями», — резюмировал Смаилов.