Общество потребления при медианном доходе 43404 тенге не строится

В бюджетах домохозяйств казахстанцев выросла доля расходов на питание, но есть они стали хуже

«Казахстанцы крайне уязвимы перед ожидающимся ухудшением социально-экономической ситуации», – подчеркнула Камила Ковязина, эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК. Прозвучало это в ходе экспертного обсуждения «Потребление казахстанцев: оптимистичная статистика или сигналы бедствия?», проведенного Аналитической группой «Кипр» совместно с порталом Ekonomist.kz и Фондом Сорос-Казахстан. «Плывем между Сциллой (дать рыбу) и Харибдой (дать удочку), – акцентировал Леонид Гуревич, социолог. – Проблема не в том, кто прав – «социалы» или «либералы» – а когда прав».

«Анализ потребления товаров и услуг у нас в Казахстане тема недоисследованная, – отметил Ерлан Смайлов, модератор заседания. – Мы видим, что картина потребления в стране высвечивает те аспекты, которые мало освещаются в официальных выступлениях, отчетах, в СМИ. Поэтому мы решили предпринять попытку восполнить этот пробел и показать, проанализировать ситуацию в целом».

В 2018 году 52,2% потребительских расходов домохозяйств пришлось на продовольственные товары. С этой цифрой ознакомила Гульжан Дауренбекова, главный эксперт Управления статистики труда и уровня жизни Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. «В комитете по статистике я занимаюсь исследованием домашних хозяйств по уровню жизни», – пояснила г-жа Дауренбекова. Ежеквартально обследуются 12000 домохозяйств по доходам и расходам во всех областях и городах республиканского подчинения. Эксперт уточнила, что в выборку не попадают проживающие в общежитиях или домах престарелых. В ходе обсуждения выяснилось, что процент арендующих жилье в данной выборке незначительный.

«Только 11,3% опрошенных отмечают, что на продукты питания у них уходит меньше четверти дохода, – это уже из презентации Камилы Ковязиной «Особенности потребления и финансовое поведение казахстанцев (по итогам социологического исследования)». – 45% респондентов тратят от четверти до половины, 43,5% – больше половины и даже весь свой доход». Исследование подтвердило постулат о том, что «чем меньше доход – тем менее разнообразно твое питание».

«Увеличение доли расходов на питание не означает, что растет качество питания», – подчеркнула Батжан Акмолдина, директор Центра исследования социально-демографического развития Института экономических исследований. 31% беременных страдает анемией в основном из-за плохого питания; возрастает онкология по желудочно-кишечному тракту. «Плохое питание имеет отложенные последствия по онкологии», – особо выделила она.

По официальным данным, в 2018 году 2,6% составляла доля людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. В текущем году таких 4,3%. Исходя из того, что медианный доход казахстанцев 43404 тенге (у 50% больше и у 50% меньше), г-жа Ковязина делает вывод: «Людей с доходами ниже прожиточного минимума больше 4,3%». С 2017 года на 9% выросла доля людей, которые «жестко экономят». Кредиты в первую очередь берут те, кто находится в плохой финансовой ситуации.

Жители страны экономят в основном на отпусках вне дома и развлечениях. У Камилы Ковязиной поинтересовались, относятся ли к развлечениям просмотр художественных фильмов в интернете и компьютерные игры? Оказалось, что у малодоходных групп населения часто нет возможности подключить интернет и кабельное телевидение. Эксперт отдельно остановилась на том, что зарплата сама по себе не обеспечивает нормального дохода, поскольку в Казахстане у широких групп занятых маленькие заработные платы. Отсюда и такой факт: 40% респондентов ответили, что не имели возможности делать сбережения никогда.

«Потребление – приобретение товаров и услуг за счет доходов и сбережений» , – определился с дефиницией Сергей Домнин, главный редактор «Эксперт Казахстан», редактор и обозреватель проекта Ekonomist.kz «Разрыв между медианной и средней заработной платой у нас почти двухкратный, – отметил он. – 90% семей, где 4 и более детей, находятся на пороге или за чертой бедности. На 21% сократилось число людей, которые смогли сделать сбережения. Инфляция в 5,5% сильнее всего бьет по самым бедным 10%, потому что в структуре их расходов много продовольствия, а оно дорожает наиболее быстро».

«Наблюдаются предпосылки для роста потребительских цен на продовольствие, услуги ЖКХ, топливо», – указал г-н Домнин. Среди его рекомендаций есть пункт «антимонопольная политика»: «Борьба с монополиями и сговорами оптовиков и производителей. Для этого необходимо сделать независимым антимонопольный орган и обеспечить его достаточными для регулярных расследований ресурсами».

Сергей Домнин в имеющейся ситуации предлагает сократить число госкомпаний в экономике. Идею постепенного ухода государства из экономики не поддержал Петр Своик, председатель президиума казахстанской ассоциации «Прозрачный тариф». «Если государство уйдет из экономики, то останется только 2,5 млн рабочих мест вместе с чиновниками и силовиками», – опасается он. Г-н Своик предлагает вернуться к солидарной пенсионной системе и свернуть ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование): «В такой ситуации развивать накопительную пенсионную систему – это играть с огнем. Аналогично с ОСМС».

Политолог Марат Шибутов сфокусировался на том, что из статистики выпадает «временное население». Это люди, которые на 3-6 месяцев приезжают в тот же Алматы, а потом возвращаются домой. «Скорее всего, эта категория людей самая социально уязвимая», – полагает он. Также г-н Шибутов прогнозирует рост молодежи в арендном жилье, а из-за этого и удельный вес расходов на арендуемую недвижимость возрастет.

«Покупатель начинает больше искать товары со скидкой, – сообщил Яков Фишман, коммерческий директор компании Magnum. – Есть сдержанный оптимизм, что покупатель адаптировался. Потребление в штуках и килограммах не падает – слава Богу – идет оптимизация стоимости корзинки при сохранении ее набора (например, вместо полноценного сыра – сыр с добавлением пальмового масла)».

Экспертное обсуждение каким-то образом ушло в сферу «ответственного потребления». Мол, поколение Z вместо покупки автомобилей предпочитает путешествовать. «Ответственное потребление – это хорошо, но это не про людей с доходом 43 тысячи тенге на душу, – заявила Камила Ковязина. – Цифры нужно понимать и видеть за ними людей. Возможно, иногда нужно просто деньги раздавать, хотя сама я не сторонник таких подходов».

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