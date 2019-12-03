Реимов не исключает задержки зарплат метростроевцам из-за своего уголовного преследования

Алматы. 3 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Следственные действия в отношении меня могут привести к задержке зарплаты метростроевцам, заявил председатель совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрат Реимов.

«Алматыметрокурылыс» работает по договору строительства метро с государственным коммунальным предприятием «Метрополитен». Так вот если будет наложен арест или какие-либо иные санкции в отношении счета «Алматыметрокурылыс», то те деньги, что платит нам за выполненную работу «Метрополитен», могут быть заблокированы или взысканы каким-либо образом – фантазии у моих оппонентов хватает. И у «Алматыметрокурылыс» уже не будет возможности распределить ни заработную плату, ни налоги, ни оплату поставщикам, в этом вся проблема», — сказал Реимов на пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что комментарий акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на пресс-конференции в СЦК 29 ноября был воспринят буквально, что акимат, оказывается, напрямую платит зарплату метростроевцам.

«Но это не так: оплата идет по договору за конкретно сделанные работы. До сегодняшнего дня проблем с выплатой зарплаты, уплатой налогов и оплаты поставщикам не было. Но в свете уголовного дела я не могу гарантировать, что этого не произойдет», — подчеркнул Реимов.

Сагаинтаев на пресс-конференции в СЦК 29 ноября сказал, что строительству метро ничто не препятствует.

«До конца года метростроевцам предстоит освоить еще Т2,5 млрд, пусть это отработают. Октябрьская зарплата полностью выплачена, ноябрьская будет выплачиваться до 10 декабря, задержки не будет. Но если руководитель «Метрокурылыса» (АО «Алматыметрокурылыс» – КазТАГ) начнет сознательно не выплачивать зарплату, тогда он должен отвечать по закону согласно трудовому кодексу, у него деньги есть на счету», — заявил тогда Сагинтаев.

Ранее Реимов назвал арест подтверждением «заказа» в отношении него и обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, 24 октября работники «Алматыметрокурылыс» заявили о том, что уголовное преследование Реимова ставит под угрозу продолжение строительства двух станций метро.

28 октября на пресс-конференции в Алматы Реимов заявил о заказе уголовного преследования. Тогда он сообщил, что по заявлению ТОО «ДК-Инвестмент», принадлежащего казахстанскому олигарху Динмухамеду Идриса о невозврате строительной компанией «Инженерная поддержка» 80% акций АО «Алматыметрокурылыс». По его словам, первоначально ставился вопрос о передаче 39% акций, также у АО «Алматыметрокурылыс» имеется задолженность перед «ДК-Инвестмент» в размере Т1,5 млрд, заем, по словам Реимова, пошел на пополнение оборотных средств АО.

«Договор заключен о передаче 39% акций, мы готовы их передать. Механизм таков, что по бирже должны пройти два приказа – о списании ценных бумаг и о зачислении их второй стороной. Но приказа о зачислении ценных бумаг от Идрисова не поступало. Что касается долга в Т1,5 млрд, АО «Метрокурылыс» готово его погасить, но нет готовности со стороны кредитора, он не садится с нами за стол переговоров, я не встречался с Идрисовым с марта 2019 года. Если Идрисов предоставит документ, из которого явствует, что я должен передать ему 80% акций, я их незамедлительно передам», — сказал тогда Реимов.

27 ноября МИА КазТАГ сообщило о задержании Реимова. Информацию об этом подтвердил его адвокат Алимжан Оралбай. 28 ноября управляющий директор АО «Алматыметрокурылыс» Батыр Адайбаев заявил, что с задержанием Реимова компания связана по рукам и ногам в вопросах строительства, оплаты работ субподрядчикам и другим. В этот же день полиция Алматы распространила заявление, в котором назвала статью, которую вменяют Реимову – часть 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК, однако отказалась раскрывать другие подробности дела.

В ночь на 29 ноября МИА КазТАГ сообщало, что суд согласился выпустить Реимова под залог Т25 млн. Об этом корреспонденту агентства сообщил адвокат бизнесмена Алимжан Оралбай, который подчеркнул, что сторона защиты предоставила суду залоговое имущество на гораздо большую сумму и выразили готовность внести ее уже в пятницу. 29 ноября известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков обратился к начальнику департамента полиции (ДП) Алматы Серику Кудебаеву по поводу задержания председателя совета директоров АО «Алматыметрокурылыс» Кайрата Реимова. Он задал главе ДП города вопрос о том, почему полиция не исполняет решение суда, и поинтересовался, может ли это быть связано с борьбой за метро Алматы, гигантскими китайскими инвестициями и тем, что заявление поступило от Идрисова – одного из крупнейших олигархов Казахстана. 2 декабря в департаменте полиции Алматы заявили, что 1 декабря стороной защиты представлен залог, в связи с чем мера пресечения в отношении Реимова была изменена на залог, и он был освобожден из-под стражи.