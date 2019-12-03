Рост доходов республиканского бюджета на 121% за 2019 год прогнозируют в минфине РК

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рост доходов республиканского бюджета на 121% за 2019 год прогнозирует первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Уточненный прогноз доходов (без учета трансфертов) республиканского бюджета на 2019 год определен в сумме Т7,081 трлн. Увеличение доходов к факту 2018 года (Т5,849 трлн) прогнозируется на Т1,233 трлн, или 121,1%, из них: на Т393 млрд за счет роста экономики и цен на основные экспортные товары (2018 год – Т466 млрд); на Т840 млрд за счет улучшения налогового и таможенного администрирования и их цифровизации (2018 год – Т372 млрд)», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что план по доходам в государственный бюджет исполнен на 101%.

«Сверх плана поступило около Т76 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечен рост поступлений на 14%, что составило Т911 млрд. Темп роста налоговых поступлений в госбюджет составил 14%, что на Т886 млрд больше аналогичного периода прошлого года», — сказал глава минфина.

По его словам, рост по НДС на товары внутреннего потребления составил Т282 млрд, по корпоративному подоходному налогу (КПН) – Т194 млрд, с фонда оплаты труда – Т95 млрд.

Также выросли таможенные платежи: НДС из стран ЕАЭС – на Т88 млрд, из третьих стран – на Т73 млрд.