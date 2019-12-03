Тайны зелёной энергетики и чёрно-белого пиара

Похоже, над ветряными генераторами и Гретой Тунберг насмехаются только невежды и профессиональные пропагандисты

Недавно на российском энергетическом сайте renen.ru был опубликован подробный разбор одного из «типовых» журналистских текстов про заговор тёмных сил, притворяющихся зелёными. Автор разбора, директор информационно-аналитического центра «Новая энергетика», кандидат экономических наук Владимир Сидорович, буквально не оставил камня на камне от этого произведения. Вы сами можете убедиться, прочитав разбор. Я кратко перескажу лишь основные его положения.

Владимир СИДОРОВИЧ. (Фото: пресс-служба «Роснано»)

– «Выход США из процесса контроля над выбросами парниковых газов» – большая натяжка. Поскольку 25 штатов из 50 никуда в этом смысле не выходят. Они объединены в Климатический альянс Соединенных Штатов Америки и по-прежнему намерены контролировать и сокращать выбросы парниковых газов в соответствии с целями Парижского соглашения.

– Предположения о том, что «вслед за Америкой о выходе из соглашения неизбежно задумаются» Китай (29,4 процента мировых выбросов парниковых газов) и Индия (6,8 процента) ни на чём не основаны. Поскольку обе эти страны, напротив, крайне заинтересованы в сокращении выбросов. Для Индии и Китая перевод энергетики с угля и солярки на более экологичные виды топлива – острейший вопрос не только климатической, но и экологической безопасности. Вопрос, уже сегодня напрямую затрагивающий сотни миллионов людей.

– Сказки о «введении Парижским соглашением налога на выбросы, штрафов за несоблюдение квот и возможной торговли квотами» – именно сказки. В Парижском соглашении нет ни одного слова про углеродный налог. Каждая страна самостоятельно решает, вводить ей такой налог или нет. При этом получателем углеродного налога является государственный бюджет соответствующей страны, а вовсе не загадочный «Международный Зеленый климатический фонд со штаб-квартирой в Южной Корее».

– «Кризис возобновляемой энергетики» высосан из пальца. На самом деле она растёт высокими темпами. Владимир Сидорович подробно анализирует – почему несостоятельны примеры, которые приводятся в разбираемом тексте, и как всё обстоит в действительности. Почитайте, это интересно и полезно.

Однако с выводами о том, кто прав и кто не прав в глобальной полемике нефтяников и строителей ветряных генераторов торопиться не стоит. Поскольку зелёная энергетика тоже бизнес. Она конкурирует с традиционной энергетикой и всеми способами старается подвинуть конкурента. В том числе, наверное, при помощи Греты Тунберг. Можно ли сказать, что появление Греты, шум вокруг неё, «разоблачительные» тексты про возобновляемую энергетику и разоблачение этих текстов – свидетельство того, что противостояние вышло на новый виток?

Я спросил у Владимира Сидоровича – что он сам думает про конкуренцию и новый виток.

– Очень хорошо как-то выразился глава итальянской Enel (это одна из крупнейших электроэнергетических компаний мира): «Течёт мощный поток, и вы можете решать, в каком направлении вы хотите плыть. Но контролировать сам поток не в наших силах, это эволюция технологий. Я думаю, это безумие, если кто-то думает, что он действительно может повлиять на это». То есть конкурируй – не конкурируй, направление энергетического развития на обозримую перспективу очевидно. Это декарбонизация на основе известного, существующего сегодня набора технологий, которые активно совершенствуются.

Практически не сомневаюсь, что в более далёком будущем поток может поменять направление, просто по той причине, что в нашем материальном мире нет ничего вечного, и наверняка появятся другие технологии. Надо отметить, что хотя направление нынешнего энергетического развития очевидно, остаётся высокая степень неопределённости в части темпов изменений. Скажем, Международное Энергетическое Агентство, публикуя свои сценарии, говорит прямым текстом: «ничего не предопределено, всё возможно». В этом плане, да, конкуренция, противостояние имеет значение. Что касается «нового витка», я не знаю, замеры не делал. В мире в целом, пожалуй, нет. У нас это тоже как-то волнами накатывается.

– Как вы относитесь к Грете Тунберг? Что, по-вашему, это за явление, кто за ним стоит? Или оно «самоигральное»?

– К Грете Тунберг, я никак не отношусь. То есть отношение сдержанно-отстраненное. С одной стороны, когда ребёнок учит взрослых, его хочется выпороть. С другой стороны, мы на своём веку уже повидали детей – послов мира, вещающих с высоких трибун. Явление не новое, поэтому отношение спокойное. Здесь ситуация та же, что и с поп-звёздами. Талантливый музыкант или бездарь – без мощной машины по раскрутке звезды не выйдет. Исключения, наверное, бывают, но это случаи «один на миллион».

Что касается содержательной части, то речей Греты Тунберг я не слушал и не изучал. Однако профессионалы, к мнению которых я прислушаюсь, рассказывали, что по вопросам климата она говорит «строго по учебнику», то есть просто, в упрощенном виде, транслирует вполне научную позицию. Но в целом, повторяю, для меня это какая-то периферийная тема. Мне кажется это всё малозначимо.

– А почему же тогда на Грету все набросились и до сих пор её полощут? Грета подняла мощную волну обвинений и насмешек со стороны противников зелёной энергетики.

– В энергетике она никакой волны не подняла. Там всё идёт своим чередом. Волна поднялась в прессе, в соцсетях. Это, повторяю, как с поп-звёздами. Они тоже влияют своими высказываниями по разным вопросам на своих поклонников или наоборот недоброжелателей. «Заводят» их.

– Нет, не получается. Во-первых, Грета не была до этого звездой. Её сделала знаменитой именно поездка в ООН. Я в энергетике мало понимаю, но в пропаганде понимаю гораздо больше. И вижу, что Грета – не просто так. И вы вот, кстати, зачем-то же отвечаете на выпады в прессе против зелёной энергетики. Зачем? Если пресса это бла-бла-бла. Это же не в энергетике какие-то движения.

– Я объясню. Я ответил этому автору из принципа. Поскольку он не первый раз уже пишет подобные, мягко сказать, неграмотные тексты на тему энергетики. Я ему сказал об этом в фейсбуке. Он ответил – ну, напишите тоже, изложите своё мнение. Я и написал. Потратил время. А так обычно не реагирую на такие вещи. Потому что таких заметок большинство и на всё времени нет. А про Грету… Ну, я помню Саманту Смит, ещё какие-то были дети.

– Да, была ещё Катя Лычёва. «Посол мира» с советской стороны в середине 1980-х. С Катей, как и с Самантой Смит, всё понятно. Шла «холодная война», она могла перейти в «горячую» мировую войну. СССР и США выставляли в качестве «послов мира» детей, славных девочек с бантами. А с Гретой ничего не понятно. Кто её выставляет? Зачем? Вот вы говорите – «поп-звезда». Но Грету же не просто на каком-то коммерческом телеканале рекламируют. Заплатили денег и вперёд. Нет. Её привезли в ООН, она там выступила, с ней встретились мировые лидеры. Что это было? Зелёная энергетика атакует нефтяников?

– Не знаю, что это было. Наверное, кто-то использует Грету как инструмент. Вот есть такой благотворительный Фонд Ди Каприо, он публикует научные доклады. Собирает учёных, платит им деньги. Проводит какие-то исследования по вопросам изменения климата. А Грета Тунберг, наверное, является одним из инструментов продвижения этой темы. Поэтому совершенно понятно, почему с ней встречались Ди Каприо или Шварценеггер. У них есть определённая политическая позиция, и в данном случае ребёнок помогает эту позицию усилить.

– Да, люди искусства часто занимаются благотворительностью. Потому что они добрые и душевные. Заодно пиарят себя. Брижит Бардо, например, защищает животных. В том числе бездомных московских собачек. Но с Гретой Тунберг общаются не только актёры. С ней встречались Трамп, Меркель, Обама. То есть уровень самый высокий. И, как вы говорите, никакой ереси Грета не несёт. Она популяризирует правильные идеи. А наскоки на эти идеи со стороны невежд и проплаченных нефтяниками пропагандистов легко можно отбить.

– Важная оговорка: Грета не несёт ереси по вопросам климатических изменений. Может она ещё о чём-то говорит и там несёт ересь. Я просто не знаю. А по климату, как я уже отметил со слов профессионалов – да, она популярно излагает содержание научных статей и учебников.

– Вопрос с Гретой так и остаётся для меня не до конца понятным. Наверное, и для вас тоже. Или вы просто не хотите её сдавать? И если бы не работали в зелёной энергетике, высказывались бы откровенней.

– Я уже сказал, что Грета Тунберг и так-то меня не очень интересует. А если бы я работал в другой сфере, интересовала бы ещё меньше.

– Ну, хорошо. Не хотите сдавать Грету, не сдавайте. Возьмётесь напоследок сделать (точнее, скорректировать) прогноз для России и Казахстана: надо ли им ждать обвала спроса на нефть и снижения нефтяных доходов в ближайшее десятилетие? Мы с вами дважды подробно разбирали эти вопросы: в 2015 году и в начале 2018-го. Может, в связи с бурным ростом зелёной энергетики, ситуация изменилась?

– Существенного изменения спроса на нефть и газ в ближайшее десятилетие не будет.

Что касается доходов, то они зависят от цен, а цены я не прогнозирую. Сегодня низкие цены на газ, что, конечно, неприятно для многих продавцов. Причём, эти низкие цены не очень-то влияют на процесс энергетического перехода. Понятно, что постепенно будет сжиматься маржа, поскольку лёгкие (дешевые) месторождения исчерпываются. Но серьезных изменений в спросе на нефть и газ в глобальном масштабе за десять лет не случится. Это более долгосрочная перспектива.

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